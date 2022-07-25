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    Сайт FiveThirtyEight называет «Зенит» главным кандидатом на золото РПЛ, ЦСКА и «Спартак» войдут в тройку

    В РПЛ завершился второй тур – и уже есть понимание, в какой форме подошли команды к этому сезону. Некоторые сервисы делают предсказания относительно итогов сезона уже сейчас. Один из таких – сайт FiveThirtyEight.

    Что это за сайт: как он делает прогнозы и почему я должен ему верить

    Сайт FiveThirtyEight делает спортивные прогнозы на события с 2017 года. Тогда он предсказал итоговые позиции команд топ-6 лиг. С тех пор сервис добавлял лиги, соревнования (сейчас есть прогнозы по баскетболу, бейсболу и другим видам спорта) и улучшал механику модели прогнозирования.

    Как редакторы сайта делают прогнозы:

    • Они основаны на переработанной версии индекса футбольной силы SPI от ESPN. Он предназначен для представления примерного уровня команды на данный момент времени. SPI высчитывается по следующим критериям: коэффициенты конкурентоспособности клубов, рейтинги после матчей во всех турнирах, рейтинги доступных игроков в матчах всех турниров, объединение всех доступных показателей в один оценочный. Перед началом сезона рейтинги SPI команды основаны на двух факторах: ее рейтингах в конце предыдущего сезона и ее рыночной стоимости, рассчитанной Transfermarkt;
    • Все это опирается на оценочную базу клубов, которую главред FiveThirtyEight завел в 2009 году. Сейчас над ней работает огромный отдел;
    • После каждого тура или значимого события рейтинг конкретной команды на конкретное событие (чемпионство/вылет/попадание в еврокубки и т.д.) может меняться. Но незначительно.

    FiveThirtyEight тесно сотрудничает с различными западными медиа, потому что связан с ESPN. На его рейтинги постоянно ссылаются спортивные сайты и журналисты. Прямо сейчас он занят не только спортивными прогнозами, но и прогнозами на другие общественные темы. Например, сайт делал прогнозы на выборы в США и спрогнозировал победу Джо Байдена.

    Какой прогноз на итоговое расположение в таблице РПЛ-2022/23

    Для начала расскажем, что сайт, к примеру, спрогнозировал правильно про прошлый сезон РПЛ:

    • Чемпионство «Зенита» – тут все ожидаемо;
    • Третье место «Динамо»;
    • Вылет «Арсенала»;
    • Попадание в стыки «Уфы» (и последующий вылет);
    • Девятое место «Ростова»;
    • Непопадание «Спартака» в топ-5 таблицы. Сервис поставил ему шестую строчку, в реальности клуб завершил сезон на 10-й.

    А вот прогноз на этот сезон:

    Если кратко, то:

    • Самые большие шансы на чемпионство у «Зенита» – 62%. По прогнозам FiveThirtyEight, он наберет за сезон 66 очков – только раз за последние четыре чемпионские года «Зенит» набирал больше;
    • Главный соперник «Зенита» в гонке за золотом – ЦСКА, у него 12%;
    • Маленькие шансы на чемпионство есть у «Спартака» (9%), «Динамо» (6%) и «Сочи» (4%);
    • У четырех команд шансы на золото до 2%;
    • Сразу у 5 команд есть большие шансы вылететь: «Оренбург» (36%), «Урал» (40%), «Факел» (42%), «Нижний Новгород» (46%), «Торпедо» (55%);
    • Топ-клубы тоже могут вылететь, только вероятность этого события оценивается очень слабо. Самый большой процент у «Локомотива» – 10%; самый маленький – у «Зенита» (меньше 1%).

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Локомотива»

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    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Julia-garlef 2 часа назад

      сайт имени хероя труда миляра

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      Рейтинг: +14980

      NewLife 3 часа назад

      А сайт памяти Аркадия Райкина - айн унд цванцих фир унд зибцих предсказывает, что немытыи поменяются местами с Торпедо. Еще это предсказывает сайт "три по 50 и разбежались".

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      Рейтинг: +16636

      paracetamol 3 часа назад

      Зенит - чемпион, это все знают и тупые прогнозы никому не интересны!

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      Рейтинг: +25265

      vladimir-7 5 часов назад

      Прогноз на завершение этого сезона составлять после двух туров рано.
      Могу напомнить, что Зенит в чемпионате не займет чемпионское место,
      на первое и последующие места претендуют: ЦСКА, Динамо, Локомотив,
      спартак, Краснодар ..., так, что Зениту надо самому искать место в играх
      РПЛ и Кубке России. Все команды премьер лиги должны дать бой деньгам Миллера-распределителя, а точнее денег Газпрома, а ещё
      точнее-народных денег

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