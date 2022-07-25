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    Орлов: «В игре «Спартака» виден прогресс. Не мешайте Абаскалю»

    Журналист Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Спартака» на старте сезона.

    «Если говорить непосредственно об игре красно-белых, то виден прогресс. От тренера идет правильная энергетика.

    Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль.

    Абаскаль правильно расставил игроков, понял, что Мозеса не нужно использовать крайним защитником. Он гораздо полезнее в средней линии. Это же лидер, вожак. Мозес, как Клаудиньо и Малком, все время ищет игру, способен вести за собой. Техничный парень, выделяется.

    И Промес начал оживать, поработал над собой. Понял, что пора давать результат. Соболев, как говорится, постройнел. Неплох в подыгрыше, нацелен на ворота. Но ему надо играть аккуратнее. Пора уже выгнать из себя «провинцию».

    Ну что из тебя все это лезет? Ты же в столичной команде выступаешь! Что это за жесты? Разве мог себе позволить такое Игорь Нетто или Никита Симонян? В голове не укладывается.

    А Соболев раньше падал, нырял, требовал пенальти. Теперь фолит, грубит, переходит грань, провоцирует. Это называется – антиобаяние! Пора взрослеть, а он все еще провинциал... Со стороны это плохо выглядит.

    Видно, что Абаскаль – тренер. Повторю чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней! Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас «Спартак» выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх«, – сказал Орлов.

    • «Спартак» набрал 4 очка в 2 турах РПЛ.
    • Сначала команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), а затем разгромила «Краснодар» (4:1).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4407

      Беспонтий 52 минуты назад

      зачем москва
      вам тратить денежку
      на этого
      орлова
      вчера ещё вещал сурово
      сегодня правду матку режет
      складно говорит
      и улыбается случайно
      отменный пи..рас,..отчаянный.

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      Рейтинг: +605

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Орлова от газа отключили или протрезвел.

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      Рейтинг: +675

      Suvorov51 2 часа назад

      Вот туп как дерево, а себе о футболе, да сейчас многие прихвостни помойки подают голоса. вот и Флюгер промямлил что то, а то может и Буланов пернуть, да и Мича Шляпа иногда буровит когда пьян,а пьян он всегда

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      Рейтинг: +16498

      Cleaner 2 часа назад

      Прогресс в игре Спартака? Очередной перл от Гены Орлова! Ржу ни могу...)))

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      Рейтинг: +271

      Номэд > Cleaner 2 часа назад

      Не уржись там, синюшный мерин...

      6
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      Рейтинг: +18295

      Persona_non_Grata > Cleaner 2 часа назад

      " После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ, и споем. " ...

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      Рейтинг: +605

      шахта Заполярная > Cleaner 2 часа назад

      На то ты и лошадь что бы ржать.

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      Рейтинг: +3016

      acor94 2 часа назад

      Орлов как всегда, в точку!

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      Рейтинг: +605

      шахта Заполярная > acor94 2 часа назад

      В чью?

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