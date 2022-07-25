Орлов: «В игре «Спартака» виден прогресс. Не мешайте Абаскалю»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Спартака» на старте сезона.
«Если говорить непосредственно об игре красно-белых, то виден прогресс. От тренера идет правильная энергетика.
Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль.
Абаскаль правильно расставил игроков, понял, что Мозеса не нужно использовать крайним защитником. Он гораздо полезнее в средней линии. Это же лидер, вожак. Мозес, как Клаудиньо и Малком, все время ищет игру, способен вести за собой. Техничный парень, выделяется.
И Промес начал оживать, поработал над собой. Понял, что пора давать результат. Соболев, как говорится, постройнел. Неплох в подыгрыше, нацелен на ворота. Но ему надо играть аккуратнее. Пора уже выгнать из себя «провинцию».
Ну что из тебя все это лезет? Ты же в столичной команде выступаешь! Что это за жесты? Разве мог себе позволить такое Игорь Нетто или Никита Симонян? В голове не укладывается.
А Соболев раньше падал, нырял, требовал пенальти. Теперь фолит, грубит, переходит грань, провоцирует. Это называется – антиобаяние! Пора взрослеть, а он все еще провинциал... Со стороны это плохо выглядит.
Видно, что Абаскаль – тренер. Повторю чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней! Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас «Спартак» выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх«, – сказал Орлов.
- «Спартак» набрал 4 очка в 2 турах РПЛ.
- Сначала команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), а затем разгромила «Краснодар» (4:1).