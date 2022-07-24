РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью у «Ростова» (2:2), забив на 94-й минуте

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ – 2:2.

Команды забили по голу в концовке встречи. Даниил Уткин отличился на 88-й минуте, выведя «Ростов» вперед, но на 94-й минуте Константин Марадишвили счет сравнял.

«Локомотив» с 65-й минуты играл в меньшинстве – красную карточку получил Бека Бека.

«Локо» занимает 11-е место (2 очка), «Ростов» с тем же количеством очков идет на строчку выше.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Миранчук, 35 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 88; 2:2 – Марадишвили, 90+4.

Удаления: Бека Бека, 65 – нет.

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Ненахов (Тикнизян, 63), Едвай, Фассон (Магкеев, 46), Баринов, Миранчук (Игнатьев, 83), Бека Бека, Керк, Камано (Куликов, 68), Изидор (Марадишвили, 83).

Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин (Мелехин, 78), Сильянов (Лангович, 88), Миронов (Щетинин, 72), Уткин, Тугарев (Байрамян, 46), Глебов, Полоз (Голенков, 78), Комличенко.

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