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    РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью у «Ростова» (2:2), забив на 94-й минуте

    «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ – 2:2.

    Команды забили по голу в концовке встречи. Даниил Уткин отличился на 88-й минуте, выведя «Ростов» вперед, но на 94-й минуте Константин Марадишвили счет сравнял.

    «Локомотив» с 65-й минуты играл в меньшинстве – красную карточку получил Бека Бека.

    «Локо» занимает 11-е место (2 очка), «Ростов» с тем же количеством очков идет на строчку выше.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Миранчук, 35 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 88; 2:2 – Марадишвили, 90+4.

    Удаления: Бека Бека, 65 – нет.

    Локомотив: Худяков, Живоглядов, Ненахов (Тикнизян, 63), Едвай, Фассон (Магкеев, 46), Баринов, Миранчук (Игнатьев, 83), Бека Бека, Керк, Камано (Куликов, 68), Изидор (Марадишвили, 83).

    Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин (Мелехин, 78), Сильянов (Лангович, 88), Миронов (Щетинин, 72), Уткин, Тугарев (Байрамян, 46), Глебов, Полоз (Голенков, 78), Комличенко.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +11574

      Вомбат 22 минуты назад

      Надеюсь, эти команды будут и дальше так же играть. Особый респект Ростову, который потерял всех легов, а играет еще лучше (сравните с Краснодаром, который в аналогичнсой ситуации стал командой уровня Урала-Пари НН-Факела). И дань восхищения Марадишвили. Такой футбол нам нужен!

      4
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      Рейтинг: +23044

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Пенальти в ворота Ростова не было, Изидор намеренно цеплял правой ногой Прохина за пах - как только яйца не оторвал - жёлтую Изидору надо было давать, а не на точку ставить. Так судить нельзя, зачем только у монитора 5 минут глазел, там всё очевидно.

      1
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      Рейтинг: +160

      ElninoO > DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Че за дичь??? В ногу влепил Прохин и без просмотра видно, а Сухой высматривал как бы не поставить.., + штрафной на Миранчуке не дал, и в концовке не дал закончить атаку , хотя доп. Время было потрачено на празднование гола(+30сек) и валяние игрока Ростова и вообще много свистел в пользу Ростова ...так что не гони!!!

      2
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      Рейтинг: +97234

      zigbert 28 минут назад

      Концовочка получилась феерической. Но счет все таки по игре.

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      Рейтинг: +16647

      житель СПб 30 минут назад

      хороший матч, счет по игре. спасибо обеим командам.

      3
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      Рейтинг: +340

      Guinnesss 54 минуты назад

      Судья конченный,сплошные свистки,в пердив его!

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      Рейтинг: +890

      xkixerx 55 минут назад

      Играл бы зенит играли бы до 107 минуты минимум пока национальное достояние бы не выиграло, ну либо добавили бы 1 минуту при счете 2-1 в пользу зени.... Бесит такая не справедливость в футболе.

      3
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      Рейтинг: +8430

      GoLenaStop 1 час назад

      Ростсельмаш и Локо - сейчас обе команды - хорошие середняки.
      А, сыграли честно и без соплей. Результат правильный.
      А, желаю успехов всем и дальше играть красивый футбол....
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!
      Спасибо командам, спасибо болелам!
      А, всем -хорошего понедельника ;-)...

      7
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      Рейтинг: +119

      RedMaksim97 > GoLenaStop 59 минут назад

      Середняки как и твой Спартак

      2
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      Рейтинг: +5508

      rash1959 1 час назад

      чердак с эксперДами ЗАССАЛИ поднять вопрос судейства сухого.

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      Рейтинг: +396

      ростов 100/100 1 час назад

      Надо в футболе вводить время как в гандболе, баскетболе, остановилась игра остановилось время.

      2
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      Рейтинг: +890

      xkixerx 1 час назад

      Судья очень самонадеянный.... искать повод не давать пенальти, и свисток об окончании матча при выходе 1 на 1....это жесткий фейл, я думаю туров 5-10 больше не увидим эту мразоту в РПЛ.

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      Рейтинг: +4524

      PAREVG. > xkixerx 56 минут назад

      Неет, был выход на пустые ворота, вратарь был возле центрального круга.

      2
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      Рейтинг: +525

      Янвapь 69 > xkixerx 53 минуты назад

      Креозота нанюхалась, дура ? Какой нах один на один ?

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