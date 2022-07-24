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  • РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью у «Ростова» (2:2), забив на 94-й минуте

РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью у «Ростова» (2:2), забив на 94-й минуте

24 июля 2022, 22:00
26

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ – 2:2.

Команды забили по голу в концовке встречи. Даниил Уткин отличился на 88-й минуте, выведя «Ростов» вперед, но на 94-й минуте Константин Марадишвили счет сравнял.

«Локомотив» с 65-й минуты играл в меньшинстве – красную карточку получил Бека Бека.

«Локо» занимает 11-е место (2 очка), «Ростов» с тем же количеством очков идет на строчку выше.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Миранчук, 35 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 88; 2:2 – Марадишвили, 90+4.

Удаления: Бека Бека, 65 – нет.

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Ненахов (Тикнизян, 63), Едвай, Фассон (Магкеев, 46), Баринов, Миранчук (Игнатьев, 83), Бека Бека, Керк, Камано (Куликов, 68), Изидор (Марадишвили, 83).

Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин (Мелехин, 78), Сильянов (Лангович, 88), Миронов (Щетинин, 72), Уткин, Тугарев (Байрамян, 46), Глебов, Полоз (Голенков, 78), Комличенко.

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Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Марадишвили Константин
Комментарии (26)
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SpartakMoskwa
1658689474
Судья *******, а марадишвили молодец
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k611
1658689668
Интересная игра. Супер гол Локомотива в концовке встречи, это конечно украшение футбола.
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PAREVG.
1658689680
Арбитр - удод. А по игре- было много моментов, скучно не было.
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JTherry
1658689692
за гол Марадишвили "девушка с формами" (по Геничу) на трибуне одобрительно размахивала шарфиком - гол получился классный..!!!) странно, что Сухой матч остановил на атаке Локо, мог бы дать и доиграть... а счет по игре...
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nominum
1658689766
Ростов в своём репертуаре : гол забили - стали. Второй забили - стали. Вот и получили гол-красавец от Марадишвили. Но в общем-то ничья закономерна.
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ААМ
1658689924
Жаль Ростов, но играть на до финального свистка судьи.
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GoLenaStop
1658690258
Ростсельмаш и Локо - сейчас обе команды - хорошие середняки. А, сыграли честно и без соплей. Результат правильный. А, желаю успехов всем и дальше играть красивый футбол.... РОСТСЕЛЬМАШ!!! Спасибо командам, спасибо болелам! А, всем -хорошего понедельника ;-)...
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xkixerx
1658690547
Играл бы зенит играли бы до 107 минуты минимум пока национальное достояние бы не выиграло, ну либо добавили бы 1 минуту при счете 2-1 в пользу зени.... Бесит такая не справедливость в футболе.
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zigbert
1658692189
Концовочка получилась феерической. Но счет все таки по игре.
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Вомбат
1658692527
Надеюсь, эти команды будут и дальше так же играть. Особый респект Ростову, который потерял всех легов, а играет еще лучше (сравните с Краснодаром, который в аналогичнсой ситуации стал командой уровня Урала-Пари НН-Факела). И дань восхищения Марадишвили. Такой футбол нам нужен!
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