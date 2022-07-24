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    РПЛ. «Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Торпедо», Смолов сделал дубль

    «Динамо» крупно обыграло «Торпедо» в домашнем матче 2-го тура РПЛ – 4:0.

    Дубль сделал Федор Смолов, еще по голу забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.

    «Динамо» набрало четыре очка и поднялось на второе место. «Торпедо» занимает последнюю строчку (0 очков).

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Торпедо (Москва) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Смолов, 32; 2:0 – Фомин, 36; 3:0 – Захарян, 45; 4:0 – Смолов, 69 (с пенальти).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Карапузов, 90), Кутицкий, Сазонов, Скопинцев (Лесовой, 89), Фомин, Макаров (Гладышев, 62), Захарян, Моро, Смолов (Тюкавин, 77), Грулев (Гагнидзе, 77).

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников (Темников, 74), Шумских (Цаллагов, 37), Кожемякин, Померко, Султонов (Калмыков, 74), Нетфуллин, Рейхмен, Караев (Симонян, 56), Турищев (Ледебенко, 56).

    Предупреждения: Захарян, 86 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1347

      Loko_Roma 46 минут назад

      5 колесо Москвы вновь мешками пускает

      0
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      Рейтинг: +25265

      vladimir-7 47 минут назад

      Динамо должно переместиться на второе место в турнирной таблице после игры
      во втором туре.

      1
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      ...
      Рейтинг: +18271

      Persona_non_Grata > vladimir-7 31 минуту назад

      Ты только этот косяк в таблице заметил ? )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14522

      Fusballer > Persona_non_Grata 16 минут назад

      Это на сайте РПЛ такая таблица.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10842

      alex1951 47 минут назад

      Я,конечно,динамовец с детства.
      Да ,Динамо победило.
      Я должен радоваться.
      Но почему
      то обидно за Торпедо.Выйти в майках с изображением Эдуарда и....
      отдать игру за 2 минуты.....Эти 0-2 для Торпедо стали ,как нож в сердце.И все....
      Ожидал борьбу....И будучи обьетивным :Смоловский пенальти ,дело мутное...
      Спецы сказали _ касание было ,а этого достаточно....Такие дела....Торпедо унизили.

      0
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      Рейтинг: +69215

      insider_retro 49 минут назад

      Торпедо начало гонку за лидерство в статистике по пропущенным мячам...

      0
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      Рейтинг: +636

      Сделаны из Дерева 54 минуты назад

      ФНЛ ждет Торпедо!!

      1
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      Рейтинг: +1833

      fakeid > Сделаны из Дерева 49 минут назад

      что ты так нелестно о гей-партнёрах спортага?)

      https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2015/06/28/7/1435486390_288145893.jpg

      0
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      Рейтинг: +10835

      knikos 1 час назад

      Вот проблема у руководства Торпедо , блин . Бородюк совершенно не подготовил команду к скоростям РПЛ , но так сильно нервничает ...блин , за здоровье его беспокойство есть ...

      1
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      Рейтинг: +24013

      JTherry 1 час назад

      что же вы такими слабыми в РПЛ прибыли, торпердунчики..? Бородюк - отстой у тебя а не команда...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4975

      ySS 1 час назад

      Динамо с победой.
      Смолов - красавчик!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10835

      knikos 1 час назад

      Хотелось бы спросить сторонников расширения РПЛ : вы действительно хотите смотреть такие матчи ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +24013

      JTherry > knikos 51 минуту назад

      "веселые матчи", голов много, влетают в одни и те же ворота - за явным преимуществом...))) только расширение лиги еще подразумевает качество стадионов (к чему не все клубы ФНЛ готовы) и наличию финансовой подушки (и лучше не госбюджетной)...

      1
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      ...
      Рейтинг: +10835

      knikos > JTherry 45 минут назад

      А что тут весёлого ? Если бы Динамо продолжало играть и наколотило бы с десяток , продолжая подтвержать своё более высокое мастерство- другое дело . А Динамо спустилось до уровня Торпеды . Полузащита , блин . Тренер выпустил молодёжь , посмотреть на них , ну так загружай , пусть ребята порезвятся , пусть поиграют . Нет же , бежать с ними , поддерживать ... нах ... надо ...

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      Рейтинг: +256

      bomilazdeshnii > knikos 38 минут назад

      Хотим

      0
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      Рейтинг: +9342

      САДЫЧОК 1 час назад

      Бородюк физручище ! Это не тренер ! Как , можно ставить в ворота дыру ? Опытных надо ставить в основу !

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