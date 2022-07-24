РПЛ. «Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Торпедо», Смолов сделал дубль

«Динамо» крупно обыграло «Торпедо» в домашнем матче 2-го тура РПЛ – 4:0.

Дубль сделал Федор Смолов, еще по голу забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.

«Динамо» набрало четыре очка и поднялось на второе место. «Торпедо» занимает последнюю строчку (0 очков).

Россия. РПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Торпедо (Москва) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 32; 2:0 – Фомин, 36; 3:0 – Захарян, 45; 4:0 – Смолов, 69 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Карапузов, 90), Кутицкий, Сазонов, Скопинцев (Лесовой, 89), Фомин, Макаров (Гладышев, 62), Захарян, Моро, Смолов (Тюкавин, 77), Грулев (Гагнидзе, 77).

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников (Темников, 74), Шумских (Цаллагов, 37), Кожемякин, Померко, Султонов (Калмыков, 74), Нетфуллин, Рейхмен, Караев (Симонян, 56), Турищев (Ледебенко, 56).

Предупреждения: Захарян, 86 – нет.

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