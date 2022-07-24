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  • РПЛ. «Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Торпедо», Смолов сделал дубль

РПЛ. «Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Торпедо», Смолов сделал дубль

24 июля 2022, 19:26
30

«Динамо» крупно обыграло «Торпедо» в домашнем матче 2-го тура РПЛ – 4:0.

Дубль сделал Федор Смолов, еще по голу забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.

«Динамо» набрало четыре очка и поднялось на второе место. «Торпедо» занимает последнюю строчку (0 очков).

Россия. РПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Торпедо (Москва) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 32; 2:0 – Фомин, 36; 3:0 – Захарян, 45; 4:0 – Смолов, 69 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Карапузов, 90), Кутицкий, Сазонов, Скопинцев (Лесовой, 89), Фомин, Макаров (Гладышев, 62), Захарян, Моро, Смолов (Тюкавин, 77), Грулев (Гагнидзе, 77).

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников (Темников, 74), Шумских (Цаллагов, 37), Кожемякин, Померко, Султонов (Калмыков, 74), Нетфуллин, Рейхмен, Караев (Симонян, 56), Турищев (Ледебенко, 56).

Предупреждения: Захарян, 86 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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Комментарии (30)
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Skull_Boy
1658680155
Торпедо и Урал главные ауты сезона, дальше НН, Факел и Оренбург
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slavа0508
1658680158
Не готово Торпедо к РПЛ . Динамо с победой ...
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САДЫЧОК
1658680585
Бородюк физручище ! Это не тренер ! Как , можно ставить в ворота дыру ? Опытных надо ставить в основу !
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knikos
1658680641
Хотелось бы спросить сторонников расширения РПЛ : вы действительно хотите смотреть такие матчи ?
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ySS
1658680673
Динамо с победой. Смолов - красавчик!))
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JTherry
1658680727
что же вы такими слабыми в РПЛ прибыли, торпердунчики..? Бородюк - отстой у тебя а не команда...
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insider_retro
1658681675
Торпедо начало гонку за лидерство в статистике по пропущенным мячам...
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alex1951
1658681803
Я,конечно,динамовец с детства. Да ,Динамо победило. Я должен радоваться. Но почему то обидно за Торпедо.Выйти в майках с изображением Эдуарда и.... отдать игру за 2 минуты.....Эти 0-2 для Торпедо стали ,как нож в сердце.И все.... Ожидал борьбу....И будучи обьетивным :Смоловский пенальти ,дело мутное... Спецы сказали _ касание было ,а этого достаточно....Такие дела....Торпедо унизили.
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deinego77@yandex.ru
1658685036
Есть один участник ФНЛ.
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Беспонтий
1658685819
легендой снова видимо торпедо больше не бывать а жаль ------------ 15 из 15 пенальти реализованы смоловым в рпл а тот пенальти видимо не жжёт уже и не колется никогда не прощу эту панёнку пи...расу синерукому
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