«Валенсия» по-прежнему заинтересована в Баринове. Гаттузо хочет нового опорника

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Валенсии».
Испанцы по-прежнему заинтересованы в 25-летнем россиянине. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо хочет нового опорника.
«Валенсия» также рассматривает Тьемуэ Бакайоко («Челси») и Лукаса Торрейру («Арсенал»), но спортивный директор Мигель Анхель настаивает на подписании именно Баринова, так как он стоит меньше.
- Рыночная цена Баринова – 11 млн евро.
- Агент игрока ранее допустил, что полузащитник еще может перейти в «Валенсию».
Источник: Plaza Deportiva