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    «Валенсия» по-прежнему заинтересована в Баринове. Гаттузо хочет нового опорника

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Валенсии».

    Испанцы по-прежнему заинтересованы в 25-летнем россиянине. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо хочет нового опорника.

    «Валенсия» также рассматривает Тьемуэ Бакайоко («Челси») и Лукаса Торрейру («Арсенал»), но спортивный директор Мигель Анхель настаивает на подписании именно Баринова, так как он стоит меньше.

    • Рыночная цена Баринова – 11 млн евро.
    • Агент игрока ранее допустил, что полузащитник еще может перейти в «Валенсию».

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    Источник: Plaza Deportiva

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +416

      lipatov32 9 минут назад

      Наше бревно на фоне бакаеко и торейры совсем деревянное!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17150

      Garrincha58 2 часа назад

      фигня

      0
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