«Валенсия» по-прежнему заинтересована в Баринове. Гаттузо хочет нового опорника

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Валенсии».

Испанцы по-прежнему заинтересованы в 25-летнем россиянине. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо хочет нового опорника.

«Валенсия» также рассматривает Тьемуэ Бакайоко («Челси») и Лукаса Торрейру («Арсенал»), но спортивный директор Мигель Анхель настаивает на подписании именно Баринова, так как он стоит меньше.