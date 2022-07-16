Агент Баринова: «Контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, еще не отметает вариант с летним трансфером игрока в «Валенсию».

«Трансферное окно ещe не закрылось. В Европе и у нас оно ещe до сентября открыто. Может быть всe что угодно. Наш сезон начался. Завтра первый тур, Дима капитан. Всe нормально.

«Валенсия» не отпала? Я не могу сказать: отпала или нет. Все о ней знаю, все о ней говорят. Всe идeт, как идeт. Могу лишь сказать, что контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне. Диме нравится этот вариант? Ну а кому из наших футболистов он бы не понравился?» – сказал Банатин.