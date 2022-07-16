Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

Агент Баринова: «Контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, еще не отметает вариант с летним трансфером игрока в «Валенсию».

«Трансферное окно ещe не закрылось. В Европе и у нас оно ещe до сентября открыто. Может быть всe что угодно. Наш сезон начался. Завтра первый тур, Дима капитан. Всe нормально.

«Валенсия» не отпала? Я не могу сказать: отпала или нет. Все о ней знаю, все о ней говорят. Всe идeт, как идeт. Могу лишь сказать, что контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне. Диме нравится этот вариант? Ну а кому из наших футболистов он бы не понравился?» – сказал Банатин.

  • Баринов в прошлом сезоне сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Новости по теме
Баринов ответил на вопрос о готовности выступать за «Локомотив» до конца карьеры 1
Баринов: «Я остаюсь в «Локомотиве» 2
«В жизни никто не заплатит». Гурцкая сообщил, сколько «Локомотив» требует за Баринова 7
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:10
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11