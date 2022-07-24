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В «Урале» пожаловались на отток болельщиков

24 июля 2022, 15:14
1

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как идет продажа абонементов. В клубе заметили спад фанатов.

«Точную цифру продажи абонементов на этот сезон сейчас не скажу, потому что просто не знаю. Но немного, пока не очень хорошо люди готовятся к футболу. Посмотрим, что будет в следующую пятницу. Есть отток болельщиков. Большой? Если бы я мог сказать конкретные цифры, я бы назвал, но пока не могу ничего озвучивать. Знаю, что продажа идет не так, как нам хотелось бы, но мы в этом сами отчасти виноваты, потому что играем не очень хорошо. Но мы ждали, что все равно наши болельщики придут поддержать команду. Наверное, кто-то еще придет.

В клубе уже все оформили карточку болельщика, я в том числе. Хотя я считаю, что Fan ID явно не для сотрудников клуба, футболистов и людей, которые обслуживают матч. Но это мое мнение. Fan ID – это для людей, которые приходят посмотреть игру, для фанов. Ну а если вот, например, арбитру откажут в карточке, то что, будем играть без судей? Или если команде откажут?

Это неправильно. Команда, судьи, обслуживающие матчи не должны проходить Fan ID. Для чего это надо? Когда мы заявляемся на игру, все наши данные есть, мы получаем карточку участника чемпионата России. Для чего двойная нагрузка, я пока не понимаю», – сказал Иванов.

  • По Fan ID куплено уже несколько тысяч билетов и абонементов.
  • В 1-й же день система дала сбой.
  • Fan ID уже требуют на некоторых стадионах РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (1)
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BRAZILES
1658668135
тупость какато с этим фан-идом я-думаю это ненадолго отменят его полюбому
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