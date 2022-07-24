Алвес недоволен, как «Барселона» с ним рассталась

Защитник Дани Алвес пополнил мексиканский «Пумас». После трансфера игрок выразил недовольство, как покинул «Барселону», с которой истек контракт.

«В предпоследний раз они вывели меня через заднюю дверь, на этот раз не через заднюю дверь, потому что мой контракт закончился… Что происходит? Ничего, чао. Я не ожидал большего, в конце концов, я подписал контракт на шесть месяцев.

Они могли бы сказать мне раньше, потому что в последней игре против «Вильярреала» я смог бы попрощаться с болельщиками. Но теперь «Пумас» сыграет на «Камп Ноу», и у меня будет возможность попрощаться с болельщиками так, как мне бы хотелось», – цитирует Алвеса телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету AS.