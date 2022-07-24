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    Алвес недоволен, как «Барселона» с ним рассталась

    Защитник Дани Алвес пополнил мексиканский «Пумас». После трансфера игрок выразил недовольство, как покинул «Барселону», с которой истек контракт.

    «В предпоследний раз они вывели меня через заднюю дверь, на этот раз не через заднюю дверь, потому что мой контракт закончился… Что происходит? Ничего, чао. Я не ожидал большего, в конце концов, я подписал контракт на шесть месяцев.

    Они могли бы сказать мне раньше, потому что в последней игре против «Вильярреала» я смог бы попрощаться с болельщиками. Но теперь «Пумас» сыграет на «Камп Ноу», и у меня будет возможность попрощаться с болельщиками так, как мне бы хотелось», – цитирует Алвеса телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету AS.

    • «Пумас» сыграет в августе против «Барселоны» в матче за Кубок Гампера.
    • Алвес вернулся в каталонский клуб в ноябре 2021 года.
    • После возвращения фулбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7310

      серега кашин 1 час назад

      а что они должны тебя были в ж поцеловать, сейчас мир такой, не до тебя

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