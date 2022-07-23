Алаев прокомментировал задержания фанатов «Зенита» за баннер против Fan ID на Суперкубке России

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев отреагировал на ситуацию с задержанием болельщиков «Зенита».
Фанаты во время матча за Суперкубок России разместили на «Газпром Арене» баннер против Fan ID.
«Любые баннеры, которые вывешивают болельщики, требуют согласования клубом и представляются на предматчевое совещание с участием представителей силовых ведомств.
Если имеет место нарушение и баннер был не согласован, то следуют санкции. Другое дело, что наказание не должно быть избыточным, об этом мы переговорили с Александром Медведевым (гендиректором «Зенита» – примечание «Бомбардира»).
Я попросил его держать ситуацию с задержанием болельщиков на контроле», – сказал Алаев.
Источник: ТАСС