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    Алаев прокомментировал задержания фанатов «Зенита» за баннер против Fan ID на Суперкубке России

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев отреагировал на ситуацию с задержанием болельщиков «Зенита».

    Фанаты во время матча за Суперкубок России разместили на «Газпром Арене» баннер против Fan ID.

    «Любые баннеры, которые вывешивают болельщики, требуют согласования клубом и представляются на предматчевое совещание с участием представителей силовых ведомств.

    Если имеет место нарушение и баннер был не согласован, то следуют санкции. Другое дело, что наказание не должно быть избыточным, об этом мы переговорили с Александром Медведевым (гендиректором «Зенита» – примечание «Бомбардира»).

    Я попросил его держать ситуацию с задержанием болельщиков на контроле», – сказал Алаев.

    • «Зенит» выиграл Суперкубок, разгромив «Спартак» со счетом 4:0.
    • Матч состоялся 9 июля в Санкт-Петербурге.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +65711

      portero 1 час назад

      Свобода слова???? Да нет её и не будет....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      НикКин 1 час назад

      Как была лига приколов так и останется хер теперь отмоетесь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4349

      Беспонтий 1 час назад

      избыточное
      это уже когда по почкам
      в пыточной

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Александр.Т. 1 час назад

      Сжечь РФС

      0
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