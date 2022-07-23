«Fan ID или сиди!». Фанатов «Зенита» начали задерживать за баннер на Суперкубке России

«Ландскрона» сообщила о задержании болельщиков «Зенита», причастных к размещению на «Газпром Арене» баннера против Fan ID во время матча за Суперкубок России.

«Утро началось с задержаний. По итогам вчерашнего матча статья КоАП 20.31 ч. 1, вменяемая некоторым фанатам «Зенита» за баннер про Fan ID на матче Суперкубка, переквалифицировалась в 20.31 ч. 3.

Сегодня в 7 утра по адресам проживания начались задержания фигурантов данного дела. Так и живeм: Fan ID или сиди!» – говорится в публикации «Ландскроны».