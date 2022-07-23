Набабкин, Обляков и Чалов – в основе ЦСКА; у «Сочи» выйдут Юсупов, Мелкадзе и Сарвели

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.
- Игра начнется в 15:00 мск.
- Место проведения – «ВЭБ Арена» (Москва).
- ЦСКА стартовал в РПЛ с победы над «Уралом» (2:0), а «Сочи» в 1-м туре обыграли «Торпедо» (3:1).
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт РПЛ