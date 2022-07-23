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    Набабкин, Обляков и Чалов – в основе ЦСКА; у «Сочи» выйдут Юсупов, Мелкадзе и Сарвели

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.

    • Игра начнется в 15:00 мск.
    • Место проведения – «ВЭБ Арена» (Москва).
    • ЦСКА стартовал в РПЛ с победы над «Уралом» (2:0), а «Сочи» в 1-м туре обыграли «Торпедо» (3:1).
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16622

      paracetamol 1 час назад

      Дави коней!

      0
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      Рейтинг: +540

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Игорю сегодня точно домик пробьют

      0
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      Рейтинг: +570

      3meeeD 1 час назад

      Люблю заголовки бомбардирские.
      Чисто футбол 3 на 3)главное самый шлак из контекста озвучены

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