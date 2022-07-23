Шиманьски прокомментировал переход из «Динамо» в «Фейеноорд»

Новичок «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Динамо».
«Отличное новое приключение. «Фейеноорд» – хороший клуб для таких молодых игроков, как я.
В прошлом сезоне команда показала себя в Европе, дойдя до финала Лиги конференций. Надеюсь внести свой вклад в дальнейшие успехи и с нетерпением жду дебюта», – сказал 23-летний поляк.
- «Фейеноорд» арендовал Шиманьского на год с правом выкупа.
- Он провел в «Динамо» 3 сезона – забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
- В новой команде хавбек взял 17-й игровой номер.
Источник: сайт «Фейеноорда»