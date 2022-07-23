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    Шиманьски прокомментировал переход из «Динамо» в «Фейеноорд»

    Новичок «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Динамо».

    «Отличное новое приключение. «Фейеноорд» – хороший клуб для таких молодых игроков, как я.

    В прошлом сезоне команда показала себя в Европе, дойдя до финала Лиги конференций. Надеюсь внести свой вклад в дальнейшие успехи и с нетерпением жду дебюта», – сказал 23-летний поляк.

    • «Фейеноорд» арендовал Шиманьского на год с правом выкупа.
    • Он провел в «Динамо» 3 сезона – забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
    • В новой команде хавбек взял 17-й игровой номер.

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    Источник: сайт «Фейеноорда»

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16592

      житель СПб 10 минут назад

      Хороший игрок. Потеря для РФС и Динамо.

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