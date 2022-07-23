Шиманьски прокомментировал переход из «Динамо» в «Фейеноорд»

Новичок «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Динамо».

«Отличное новое приключение. «Фейеноорд» – хороший клуб для таких молодых игроков, как я.

В прошлом сезоне команда показала себя в Европе, дойдя до финала Лиги конференций. Надеюсь внести свой вклад в дальнейшие успехи и с нетерпением жду дебюта», – сказал 23-летний поляк.