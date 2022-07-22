«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски стал игроком «Фейеноорда».
Московский клуб подтвердил переход 23-летнего футболиста на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией последующего выкупа.
Ожидается, что «Фейеноорд» сможет выкупить поляка за 10 миллионов евро. Голландцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
- Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в конце мая.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
- За 3 сезона в команде хавбек забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
Источник: сайт «Динамо»