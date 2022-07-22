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    «Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски стал игроком «Фейеноорда».

    Московский клуб подтвердил переход 23-летнего футболиста на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией последующего выкупа.

    Ожидается, что «Фейеноорд» сможет выкупить поляка за 10 миллионов евро. Голландцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.

    • Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в конце мая.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
    • За 3 сезона в команде хавбек забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4301

      Беспонтий 34 минуты назад

      стреляйте
      но я рад за парня
      жаль что не повыше чином

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