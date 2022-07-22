«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски стал игроком «Фейеноорда».

Московский клуб подтвердил переход 23-летнего футболиста на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией последующего выкупа.

Ожидается, что «Фейеноорд» сможет выкупить поляка за 10 миллионов евро. Голландцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.