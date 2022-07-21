«Фейеноорд» полностью возьмет на себя зарплату Шиманьского (Metaratings)

«Динамо» не будет платить полузащитнику Себастьяну Шиманьскому во время его аренды в «Фейеноорде».
Клубы договорились, что зарплату 23-летнего футболиста полностью возьмет на себя голландская сторона.
Ожидается, что «Фейеноорд» арендует поляка на год с опцией необязательного выкупа за 10 миллионов евро.
- Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в конце мая.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
- За 3 сезона в команде хавбек забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
Источник: Metaratings