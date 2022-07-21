«Фейеноорд» полностью возьмет на себя зарплату Шиманьского (Metaratings)

«Динамо» не будет платить полузащитнику Себастьяну Шиманьскому во время его аренды в «Фейеноорде».

Клубы договорились, что зарплату 23-летнего футболиста полностью возьмет на себя голландская сторона.

Ожидается, что «Фейеноорд» арендует поляка на год с опцией необязательного выкупа за 10 миллионов евро.