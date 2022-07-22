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Тен Хаг: «Очень жду возвращение Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с нападающим Криштиану Роналду.

«Новостей нет. Никаких изменений по сравнению с прошлой неделей. Обеспокоен ли я? Вероятно, это не совсем правильное слово.

Я концентрируюсь на тех футболистах, которые находятся здесь. Они проявляют себя очень хорошо.

Очень жду возвращение Роналду. Когда это произойдет, мы сразу начнем встраивать его в команду», – заявил тен Хаг.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
  • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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Источник: Manchester Evening News

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