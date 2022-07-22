Агент Головина высказался о возможном трансфере игрока в итальянский клуб

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопросы о готовности россиянина к сезону и его перспективах в случае переезда в Серию А.

– Несколько дней назад у «Монако» был товарищеский матч с миланским «Интером», Головин вышел в старте, оформил голевую и забил в ворота Хандановича. Как считаете, Александр подходит к старту сезона в оптимальной форме?

– Товарищеские игры показали, что Саша набирает хорошую форму и подходит к старту отбора Лиги чемпионов и чемпионата Франции в оптимальной форме.

Саша очень хорошо поработал на сборах в Португалии, играет во всех товарищеских матчах, матч с «Интером» лишь тому подтверждение.

– Нет ли жалоб на здоровье у Александра, потому что в последние годы у него было очень много микротравм.

– Травмы были понятными, но сейчас у Саши слава богу всe в порядке.

– А расскажите, как опытный агент, бывает ли, что после таких товарищеских и, по сути, ничего не значащих спаррингов, клубы уровня «Интера» могут разглядеть в Головине потенциальную цель?

– Бывает всe, что угодно. Ещe раз повторяю, «Интер» – большой клуб, но Саша – игрок «Монако», его всe устраивает, у него отличное настроение и все мысли только на подготовку к сезону.

– А были ли когда-нибудь у вас с Олегом Артeмовым контакты по Головину с миланским «Интером» или другими топами Серии А?

– Без комментариев.

– Это правда, что в 2018-м Головин мог перейти не в «Монако», а в «Ювентус»?

– Да, подтверждаю. И не только в «Ювентус».

– Как считаете, Головин бы адаптировался под стиль Серии А?

– 100%.

– Вы ранее уже говорили, что Саше было бы интересно поиграть в АПЛ, а если поступит хорошее предложении из Италии, вы рассмотрите?

– Мы-то рассмотрим. Тут нужно, чтобы это предложение удовлетворило руководство «Монако», чтобы этот вариант устроил самого Сашу, и после этого уже можно вести какие-то переговоры.