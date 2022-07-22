Агент Головина высказался о возможном трансфере игрока в итальянский клуб

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопросы о готовности россиянина к сезону и его перспективах в случае переезда в Серию А.
– Несколько дней назад у «Монако» был товарищеский матч с миланским «Интером», Головин вышел в старте, оформил голевую и забил в ворота Хандановича. Как считаете, Александр подходит к старту сезона в оптимальной форме?
– Товарищеские игры показали, что Саша набирает хорошую форму и подходит к старту отбора Лиги чемпионов и чемпионата Франции в оптимальной форме.
Саша очень хорошо поработал на сборах в Португалии, играет во всех товарищеских матчах, матч с «Интером» лишь тому подтверждение.
– Нет ли жалоб на здоровье у Александра, потому что в последние годы у него было очень много микротравм.
– Травмы были понятными, но сейчас у Саши слава богу всe в порядке.
– А расскажите, как опытный агент, бывает ли, что после таких товарищеских и, по сути, ничего не значащих спаррингов, клубы уровня «Интера» могут разглядеть в Головине потенциальную цель?
– Бывает всe, что угодно. Ещe раз повторяю, «Интер» – большой клуб, но Саша – игрок «Монако», его всe устраивает, у него отличное настроение и все мысли только на подготовку к сезону.
– А были ли когда-нибудь у вас с Олегом Артeмовым контакты по Головину с миланским «Интером» или другими топами Серии А?
– Без комментариев.
– Это правда, что в 2018-м Головин мог перейти не в «Монако», а в «Ювентус»?
– Да, подтверждаю. И не только в «Ювентус».
– Как считаете, Головин бы адаптировался под стиль Серии А?
– 100%.
– Вы ранее уже говорили, что Саше было бы интересно поиграть в АПЛ, а если поступит хорошее предложении из Италии, вы рассмотрите?
– Мы-то рассмотрим. Тут нужно, чтобы это предложение удовлетворило руководство «Монако», чтобы этот вариант устроил самого Сашу, и после этого уже можно вести какие-то переговоры.
- В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.