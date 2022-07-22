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«Реальность превзошла ожидания». Родригао восхищен условиями в «Зените»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал об условиях в клубе из Петербурга.

— Рассказы совпали с тем, что вы увидели в «Зените»?

— Я бы сказал, что реальность превзошла ожидания. В «Зените» сразу окружают заботой во всем. Это касается тебя не только как спортсмена. Здесь думают про твою семью, чтобы всем было удобно и хорошо. Плюс я понял, что это четко структурированный клуб, где все на высоком уровне.

В «Атлетико Минейро» тоже была упорядоченность во всем. Но в «Зените» видно, что у каждого своя роль и на всех позициях работают большие профессионалы. В итоге все четко идет по плану. По оргмоментам «Зенит» один из самых топовых клубов в мире.

  • Родригао перешел в «Зенит» за 3,5 миллиона евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».
  • Бразилец провел в «Сочи» один сезон.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5790

    Давид59 57 минут назад

    Осталось только выкладываться на поле на 100%. А вот с этим, как показала последняя игра большие проблемы.

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