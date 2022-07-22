«Реальность превзошла ожидания». Родригао восхищен условиями в «Зените»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал об условиях в клубе из Петербурга.

— Рассказы совпали с тем, что вы увидели в «Зените»?

— Я бы сказал, что реальность превзошла ожидания. В «Зените» сразу окружают заботой во всем. Это касается тебя не только как спортсмена. Здесь думают про твою семью, чтобы всем было удобно и хорошо. Плюс я понял, что это четко структурированный клуб, где все на высоком уровне.

В «Атлетико Минейро» тоже была упорядоченность во всем. Но в «Зените» видно, что у каждого своя роль и на всех позициях работают большие профессионалы. В итоге все четко идет по плану. По оргмоментам «Зенит» один из самых топовых клубов в мире.