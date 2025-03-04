Экс-защитник «Зенита» Родригао выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры

Родригао пока не решил, куда перейдет после расторжения контракта с «Зенитом».

Он не хочет возвращаться в Бразилию на постоянной основе, предпочитая уехать на Ближний Восток, где могут предложить более выгодные условия контракта.

Однако сейчас трансферное окно в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ закрыто.

В связи с этим Родригао рассматривает два варианта продолжения карьеры: