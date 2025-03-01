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Реакция фанатов «Зенита» на уход Родригао

1 марта, 11:01
13

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход из команды защитника Родригао.

«К Родригао зимой был интерес из клубов РПЛ – например, его хотело «Динамо». С учетом, что в их обороне и творческий коллектив Кафешки бы смотрелся усилением, Родри бы им явно помог. Но хотели бесплатно.

Родригао хотели бразильцы – тоже бесплатно. Видимо, теперь окажется там – вариантов на 28 февраля особо нет.

В конце ТО «Зенит» не смог организовать аренду в «Рубин» – думаем, понятно, что отказался сам Родригао. Зачем идти к Рашиду Рахимову на понижение, если можно просто ходить в кассу еще полгода?

Родригао – отличный защитник. Когда здоров. Последний тезис, к сожалению, работать перестал очень давно.

В любом случае, спасибо за игру», – написали болельщики.

  • Защитник выступал за петербуржцев с июля 2022 года. Он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка РФ.
  • В этом сезоне 29-летний Родригао провел за «Зенит» 9 матчей, забил 1 гол.
  • Сегодня последний день работы трансферного окна в Бразилии.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Родригао
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Комментарии (13)
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Красногвардейчик
1740816246
Да денег как грязи...божи нового Задригу снимут с пальмы))
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ziborock
1740816437
4 ляма на ветер!
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acor94
1740817465
А при чем тут окно в Бразилии если он свободный агент. Может пойти хоть в Динамо, хоть в Рубин.
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Иван Петров 1986
1740819383
Еже одна об...ка сбежала.Совсем бананы не вкусные стали.
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andr45
1740820243
Очередные ЧЕТЫРЕ миллиона евро псу под хвост) Хотя парень впечатлил разбитой Шамаром харей) PS За переход «Zenitе» заплатил «Сочи» голубые около 4 млн евро.
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Каратель помойников
1740823350
А где бюгальтэр факед? Что скажет по поводу такой удачной сделки бизднитки)))
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FCSpartakM
1740823418
Я надеюсь, большая часть болел зенита не олицетворяют его (Кафешку)со своим мнением. Максимально тупоголоый мерзский типок, если кто-то видел его ютубчик. По факту, Родриган спокойно мог получать зп от зенита и играть в Казани. Но надо из себя умного строить.
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