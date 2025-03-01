Реакция фанатов «Зенита» на уход Родригао

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход из команды защитника Родригао.

«К Родригао зимой был интерес из клубов РПЛ – например, его хотело «Динамо». С учетом, что в их обороне и творческий коллектив Кафешки бы смотрелся усилением, Родри бы им явно помог. Но хотели бесплатно.

Родригао хотели бразильцы – тоже бесплатно. Видимо, теперь окажется там – вариантов на 28 февраля особо нет.

В конце ТО «Зенит» не смог организовать аренду в «Рубин» – думаем, понятно, что отказался сам Родригао. Зачем идти к Рашиду Рахимову на понижение, если можно просто ходить в кассу еще полгода?

Родригао – отличный защитник. Когда здоров. Последний тезис, к сожалению, работать перестал очень давно.

В любом случае, спасибо за игру», – написали болельщики.