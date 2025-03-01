Реакция фанатов «Зенита» на уход Родригао

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход из команды защитника Родригао.
«К Родригао зимой был интерес из клубов РПЛ – например, его хотело «Динамо». С учетом, что в их обороне и творческий коллектив Кафешки бы смотрелся усилением, Родри бы им явно помог. Но хотели бесплатно.
Родригао хотели бразильцы – тоже бесплатно. Видимо, теперь окажется там – вариантов на 28 февраля особо нет.
В конце ТО «Зенит» не смог организовать аренду в «Рубин» – думаем, понятно, что отказался сам Родригао. Зачем идти к Рашиду Рахимову на понижение, если можно просто ходить в кассу еще полгода?
Родригао – отличный защитник. Когда здоров. Последний тезис, к сожалению, работать перестал очень давно.
В любом случае, спасибо за игру», – написали болельщики.
- Защитник выступал за петербуржцев с июля 2022 года. Он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка РФ.
- В этом сезоне 29-летний Родригао провел за «Зенит» 9 матчей, забил 1 гол.
- Сегодня последний день работы трансферного окна в Бразилии.