Полузащитник Илья Жигулев рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

«Просмотр закончился сразу после сборов. Тренер был доволен и хотел, чтобы я остался в команде, но сказали ждать. Думаю, при большом количестве футболистов со мной не смогли подписать контракт.

Конечно, расстроился от такого решения. Я хотел остаться в «Спартаке», но был готов к любому ответу», – сказал Жигулев.