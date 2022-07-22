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Жигулев рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Полузащитник Илья Жигулев рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

«Просмотр закончился сразу после сборов. Тренер был доволен и хотел, чтобы я остался в команде, но сказали ждать. Думаю, при большом количестве футболистов со мной не смогли подписать контракт.

Конечно, расстроился от такого решения. Я хотел остаться в «Спартаке», но был готов к любому ответу», – сказал Жигулев.

  • Илья провел 15 матчей за «Заглембе» в минувшем сезоне, сделал 2 ассиста.
  • Польский клуб расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
  • Жигулев – воспитанник «Краснодара».

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Источник: «Р-Спорт»

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