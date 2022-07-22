Полузащитник Илья Жигулев рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»
«Просмотр закончился сразу после сборов. Тренер был доволен и хотел, чтобы я остался в команде, но сказали ждать. Думаю, при большом количестве футболистов со мной не смогли подписать контракт.
Конечно, расстроился от такого решения. Я хотел остаться в «Спартаке», но был готов к любому ответу», – сказал Жигулев.
- Илья провел 15 матчей за «Заглембе» в минувшем сезоне, сделал 2 ассиста.
- Польский клуб расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
- Жигулев – воспитанник «Краснодара».
Источник: «Р-Спорт»