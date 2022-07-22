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Кержаков назвал главные минусы в игре «Зенита»

Бывший главный тренер «Пари НН» и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал главные минусы в игре клуба из Петербурга.

– Плюсы «Зенита» знают все. А какие у него минусы?

– Пока не хватает слаженности в центре обороны. Не хочется переходить на персоналии, но проблемы в этой линии есть. И «Спартак» в Суперкубке не раз убегал в быстрые атаки, спокойно вскрывая защиту «Зенита». И «Химки» неплохо разыгрывали мяч, создав в общей сложности голевых моментов даже больше, чем соперник.

Кроме того, в матче с «Химками» некоторые футболисты «Зенита» провалились с точки зрения агрессии. Повели в счете — и расслабились. В нескольких эпизодах просматривалась явная самоуверенность. Это и повлияло на результат. Так что иногда «Зенит» может создать себе проблемы на ровном месте.

В команде теперь семь бразильцев. Не многовато?

— Многовато! В теории. А на практике исключительно результат покажет, правильное это решение или нет. Если «Зенит» при яркой игре снова станет чемпионом, никто не будет акцентировать внимание на бразильцах. Ну а в случае неудачи сразу начнутся разговоры, мол, зачем столько привезли...

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Новый сезон стартовал 15 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5349

    TOMSON 32 минуты назад

    Фигасе.. Это Саня такое интервью дал? Реально растёт парень.

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    Рейтинг: +3794

    Enter2006 1 час назад

    Бывший главный тренер «Пари НН» о минусах «Бразилио СПБ» ))

    0
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