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Федун займется производством сидра

Владелец «Спартака» Леонид Федун совместно с бизнес-партнером Вагитом Алекперовым планирует открыть новое направление. Они будут производить алкогольный напиток – сидр.

«Компания «Соколиные сады», подконтрольная акционерам Вагиту Алекперову и Леониду Федуну и управляющая около 500 га яблоневых садов в Воронежской области, задумалась о развитии этого бизнеса. В ее периметре создана новая структура в том числе для производства сидра.

Это позволит задействовать техническое яблоко, не подходящее для продажи в торговых сетях, а также выйти в востребованный на алкогольном рынке сегмент», – написал источник.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем команда выиграла все российские титулы.
  • Сидр – слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного сока.

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Источник: «Коммерсантъ»

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Сегодня, 17:08
Комментарии17
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    Рейтинг: +457

    Йост 9 минут назад

    Спартак - чемпион по футболу с сидорком...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1450

    GM 11 минут назад

    Ну, теперь начнется: чернозем в Воронежской области не тот, яблоки не тех сортов, вода не той жесткости, народишко не тот, ибо предпочитает сидру пиво :)

    0
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    Рейтинг: +898

    партизан84 13 минут назад

    лет через 16 случайно выпустит удачную партию продукции

    4
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    ...
    Рейтинг: +4237

    Беспонтий > партизан84 1 минуту назад

    с такой выдержкой
    это будет уже кальвадос

    0
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    Рейтинг: +4918

    ySS 16 минут назад

    Ну да, все российские титулы, 1 чемпионат и 1 кубок за 20 лет. Теперь можно и на покой)

    0
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    Рейтинг: +1808

    Vitaga 26 минут назад

    При нем команда выиграла все российские титулы........ ппц за 20 лет 1 раз стать чемпионом- это выиграть все титулы? пусть сидр делает а Спартак оставит в покое

    0
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    Рейтинг: +1919

    Semushkin Roman Valerievi > Vitaga 20 минут назад

    Прошу заметить, СПАРТАК - действующий обладатель Кубка России. То есть это уже не 1 раз за 20 лет. + Суперкубок 2017. Эти сведения, видимо, доселе были вам не известны. Просвещайтесь. Или википедию хотя бы откройте.

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    Рейтинг: +25884

    slavutiq70 > Vitaga 13 минут назад

    Да конечно не густо , но все титулы в России на самом деле выиграл ,,,да и не стоит сравнивать с Зенитом ,,,Зенит принадлежит самой большой в России госкорпорации а Федун частник , возможности просто несопоставимы ,,,,

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    Рейтинг: +1450

    GM > Semushkin Roman Valerievi 13 минут назад

    А что не так? Чемпионами при Федуне были один раз или в википедии по-другому?
    С 2004 года у Спартака:
    Чемпионат России - 2016/17
    Кубок России - 2021/22
    Суперкубок России - 2017
    Кубки Соли и прочие "достижения" спартачи могут сами перечислить, если считают их таковыми :)

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    Рейтинг: +25243

    vladimir-7 40 минут назад

    Алекперов будет сидр изготавливать, а Федун с Заремой продавать его около стадиона вместо пива. Название напитка – "СИДР ФЕДУНЫЧ"

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    Рейтинг: +19436

    derrik2000 43 минуты назад

    По заявлению "спецагента Селюка", Юран заставляет футболистов водку пить.
    Да такую водку, после употребления которой игрочишки носятся по полю как сумасшедшие все 90+ минут матча.
    Видимо, у "Федуна, Алекперова сотоварищи" появились свои собственные наработки и есть чем ответить.
    )))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +7261

    серега кашин 47 минут назад

    и будут на стадионе им барыжить

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    Рейтинг: +14907

    NewLife 49 минут назад

    Вот это бизнес, сидрена мать !

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    Рейтинг: +1747

    fakeid 50 минут назад

    заремба окончательно сопьётся)

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    Рейтинг: +1919

    Semushkin Roman Valerievi > fakeid 23 минуты назад

    Откуда такие познания про алкоголизм Заремы? Вы по главному тренеру Зенита-2 Владику Радимову равняете? Или по вашим воспитанникам Владимиру Быстрову и Игорю Денисову, которые любят пригубить за воротник?!

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