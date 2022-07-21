Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федун займется производством сидра

21 июля 2022, 17:08
31

Владелец «Спартака» Леонид Федун совместно с бизнес-партнером Вагитом Алекперовым планирует открыть новое направление. Они будут производить алкогольный напиток – сидр.

«Компания «Соколиные сады», подконтрольная акционерам Вагиту Алекперову и Леониду Федуну и управляющая около 500 га яблоневых садов в Воронежской области, задумалась о развитии этого бизнеса. В ее периметре создана новая структура в том числе для производства сидра.

Это позволит задействовать техническое яблоко, не подходящее для продажи в торговых сетях, а также выйти в востребованный на алкогольном рынке сегмент», – написал источник.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем команда выиграла все российские титулы.
  • Сидр – слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного сока.

Еще по теме:
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики 1
Мнение Федуна о шансах «Спартака» стать чемпионом РПЛ 3
Карпин сделал выбор между Галицким и Федуном 13
Источник: «Коммерсантъ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1658412754
"Яблоки на снегу — розовые на белом . Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу.. Яблоки на снегу в розовой нежной коже. Ты им еще поможешь, я себе не могу"(с)
Ответить
NewLife
1658413285
Вот это бизнес, сидрена мать !
Ответить
серега кашин
1658413430
и будут на стадионе им барыжить
Ответить
vladimir-7
1658413867
Алекперов будет сидр изготавливать, а Федун с Заремой продавать его около стадиона вместо пива. Название напитка – "СИДР ФЕДУНЫЧ"
Ответить
партизан84
1658415443
лет через 16 случайно выпустит удачную партию продукции
Ответить
GM
1658415596
Ну, теперь начнется: чернозем в Воронежской области не тот, яблоки не тех сортов, вода не той жесткости, народишко не тот, ибо предпочитает сидру пиво :)
Ответить
Vitaga
1658418253
федун меняет фамилию на СИДРУН
Ответить
Ганнибал Лектор
1658422569
Нормально. На закрывашке будет продавать по спекулятивной цене. Гербалайцы раскупят - трезвому смотреть игры хрюшек никаких нервов не хватит!
Ответить
zigbert
1658425735
Хорошо если сумеют развить этот бизнес. Лишь бы продукт был качественный.
Ответить
вальтер79
1658434234
а сидр будет называться зарема похмельная)))
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
7
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
2
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
3
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
11
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
11
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
9
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
34
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+