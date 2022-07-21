Федун займется производством сидра

Владелец «Спартака» Леонид Федун совместно с бизнес-партнером Вагитом Алекперовым планирует открыть новое направление. Они будут производить алкогольный напиток – сидр.

«Компания «Соколиные сады», подконтрольная акционерам Вагиту Алекперову и Леониду Федуну и управляющая около 500 га яблоневых садов в Воронежской области, задумалась о развитии этого бизнеса. В ее периметре создана новая структура в том числе для производства сидра.

Это позволит задействовать техническое яблоко, не подходящее для продажи в торговых сетях, а также выйти в востребованный на алкогольном рынке сегмент», – написал источник.