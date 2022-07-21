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Бремер: «Ювентус» – моя судьба. У меня даже собака черно-белая»

Новичок «Ювентуса» Бремер поделился эмоциями в связи с переходом в туринский клуб.

«Я давно ждал этот момент. Очень доволен трансфером. «Ювентус» – клуб победителей, и у меня такие же амбиции.

Когда я увидел, что в клуб переходят Поль Погба и Анхель Ди Мария, у меня не оставалось никаких сомнений.

У меня даже черно-белая собака, так что «Ювентус» – моя судьба. Главная мечта – выиграть Серию А и Лигу чемпионов», – сказал бразилец.

  • «Ювентус» заплатил за Бремера 41 миллион евро.
  • Игрок заключил с новым клубом 5-летний контракт.
  • Он взял себе 3-й игровой номер.

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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