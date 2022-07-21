Бремер: «Ювентус» – моя судьба. У меня даже собака черно-белая»

Новичок «Ювентуса» Бремер поделился эмоциями в связи с переходом в туринский клуб.
«Я давно ждал этот момент. Очень доволен трансфером. «Ювентус» – клуб победителей, и у меня такие же амбиции.
Когда я увидел, что в клуб переходят Поль Погба и Анхель Ди Мария, у меня не оставалось никаких сомнений.
У меня даже черно-белая собака, так что «Ювентус» – моя судьба. Главная мечта – выиграть Серию А и Лигу чемпионов», – сказал бразилец.
- «Ювентус» заплатил за Бремера 41 миллион евро.
- Игрок заключил с новым клубом 5-летний контракт.
- Он взял себе 3-й игровой номер.
Источник: La Gazzetta dello Sport