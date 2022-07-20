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Защитник «Сассуоло» и сборной Турции Айхан близок к переходу в ЦСКА (Роман Нагучев)

Защитник «Сассуоло» Каан Айхан может продолжить карьеру в ЦСКА.

«Айхан готов вот-вот перейти в ЦСКА. Это отличный трансфер для РПЛ. Защитник-сорвиголова!

Любопытно, что пару лет назад, он мог оказаться в «Зените». Мне как-то позвонил Андрей Аршавин и я рассказал ему что да как. Он был в вишлисте, не знаю, как там пошло дальше», – написал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в телеграме.

  • 27-летний центральный защитник – воспитанник «Шальке».
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
  • Айхан провел 49 матчей за сборную Турции, забил 5 голов.

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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