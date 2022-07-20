Мостовой задумывается о том, чтобы пробежать голым по центру Москвы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об активности «Спартака» в соцсетях.

«Может быть, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? «Спартак» всe разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя.

До Нового года был удивлeн, что происходит в социальных сетях. Кто-то кого-то матом обложил – и у него 5 млн подписчиков! Рассказывают какую-то дичь и этим хвастаются. Моему поколению это непонятно.

Хотя иногда думаешь: может, тоже раздеться и голым пробежаться по Тверской, набрать аудиторию?» – сказал Мостовой.