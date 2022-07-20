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Нагельсман: «Барса» – единственный клуб без денег, который покупает любого игрока. Как они это делают?»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал переход нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».

«Барселона» – единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любого игрока, какого захочет. Я не знаю, как они это делают. Это немного странно и немного безумно», — цитирует Нагельсмана журналист Bild Тоби Альтшеффль.

  • Трансфер поляка обошелся «Барселоне» в 45 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Он лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    ruslantitovj4ay 31 минуту назад

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    Рейтинг: +1216

    Lilipyt 1 час назад

    Потому что ТОП клуб. Который борется только за высокие места и участвует во всех международных турнирах. Им не надо разбрасываться деньгами, потому что все знаю их и мечтают туда попасть. Все привыкли как ноунеймы разбрасываются деньгами лишь бы кого-то пригласить. Но они только борются за попадание на международку.

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