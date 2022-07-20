Нагельсман: «Барса» – единственный клуб без денег, который покупает любого игрока. Как они это делают?»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал переход нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».

«Барселона» – единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любого игрока, какого захочет. Я не знаю, как они это делают. Это немного странно и немного безумно», — цитирует Нагельсмана журналист Bild Тоби Альтшеффль.