Нагельсман: «Барса» – единственный клуб без денег, который покупает любого игрока. Как они это делают?»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал переход нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».
«Барселона» – единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любого игрока, какого захочет. Я не знаю, как они это делают. Это немного странно и немного безумно», — цитирует Нагельсмана журналист Bild Тоби Альтшеффль.
- Трансфер поляка обошелся «Барселоне» в 45 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Он лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
Источник: Sport24