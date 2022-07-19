Агент Кучаева прокомментировал будущее футболиста в ЦСКА. Им интересуются в Европе

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, высказался о будущем своего клиента в ЦСКА.
«У Константина контракт с ЦСКА. Мы видели, как он провел качественный матч с «Уралом». Человек не просто так вышел в стартовом составе. Значит, в клубе на него рассчитывают. На данный момент он игрок ЦСКА», — сказал Клюев.
- Кучаев прошлый сезон провел на правах аренды в «Рубине».
- Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах РПЛ.
- Его агент сообщил, что игроком интересуются в Европе.
Источник: «Спорт-Экспресс»