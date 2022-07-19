Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

Агент Кучаева прокомментировал будущее футболиста в ЦСКА. Им интересуются в Европе

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, высказался о будущем своего клиента в ЦСКА.

«У Константина контракт с ЦСКА. Мы видели, как он провел качественный матч с «Уралом». Человек не просто так вышел в стартовом составе. Значит, в клубе на него рассчитывают. На данный момент он игрок ЦСКА», — сказал Клюев.

  • Кучаев прошлый сезон провел на правах аренды в «Рубине».
  • Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах РПЛ.
  • Его агент сообщил, что игроком интересуются в Европе.

Новости по теме
ЦСКА не собирается отдавать Кучаева в аренду «Ростову»
ЦСКА объяснил отсутствие Мухина, Кучаева, Набабкина и Ушакова в матче с «Зенитом» 1
«Это невозможно, пока они в ФНЛ». Агент Кучаева – о возвращении игрока в «Рубин»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:28
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +27

    odessakmv 47 минут назад

    а поедет в (условно) Уфу или Рубин

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11