Кучаевым интересуются в Европе

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что футболистом интересуются в Европе.

– Есть ли у вас понимание, где Константин продолжит карьеру после возвращения в ЦСКА?

– У него контракт с ЦСКА.

– Варианты с арендой не будете рассматривать?

– Если Константин не будет нужен ЦСКА, то будем. Пока он возвращается в ЦСКА. Руководство ЦСКА нам пока об этом ничего не говорило.

– Есть к нему интерес со стороны клубов РПЛ?

– Конечно, и не только со стороны клубов РПЛ.

– Из Европы?

– Ну, можно сказать и так.

«Рубин» зимой арендовал хавбека у ЦСКА за 70 тысяч евро.

Казанский клуб мог активировать сумму выкупа – 5 миллионов евро.

В составе казанской команды Кучаев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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