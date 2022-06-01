Кучаевым интересуются в Европе

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что футболистом интересуются в Европе.
– Есть ли у вас понимание, где Константин продолжит карьеру после возвращения в ЦСКА?
– У него контракт с ЦСКА.
– Варианты с арендой не будете рассматривать?
– Если Константин не будет нужен ЦСКА, то будем. Пока он возвращается в ЦСКА. Руководство ЦСКА нам пока об этом ничего не говорило.
– Есть к нему интерес со стороны клубов РПЛ?
– Конечно, и не только со стороны клубов РПЛ.
– Из Европы?
– Ну, можно сказать и так.
- «Рубин» зимой арендовал хавбека у ЦСКА за 70 тысяч евро.
- Казанский клуб мог активировать сумму выкупа – 5 миллионов евро.
- В составе казанской команды Кучаев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.
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Источник: «Спорт день за днем»