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Кучаевым интересуются в Европе

1 июня 2022, 15:56
2

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что футболистом интересуются в Европе.

– Есть ли у вас понимание, где Константин продолжит карьеру после возвращения в ЦСКА?

– У него контракт с ЦСКА.

– Варианты с арендой не будете рассматривать?

– Если Константин не будет нужен ЦСКА, то будем. Пока он возвращается в ЦСКА. Руководство ЦСКА нам пока об этом ничего не говорило.

– Есть к нему интерес со стороны клубов РПЛ?

– Конечно, и не только со стороны клубов РПЛ.

– Из Европы?

– Ну, можно сказать и так.

  • «Рубин» зимой арендовал хавбека у ЦСКА за 70 тысяч евро.
  • Казанский клуб мог активировать сумму выкупа – 5 миллионов евро.
  • В составе казанской команды Кучаев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (2)
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Hoahin
1654090320
Под Европой наверное подразумеваются чемпионаты Латвии или Кипра?
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paracetamol
1654090495
Интересуются, в 3-й лиге в Сан-Марино!
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