Филимонов: «Для «Спартака» 0:4 с «Зенитом» не позор, а реальное положение дел»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о столичном клубе.

– После матча ветеранов «Спартак» сгорел 0:4 в Суперкубке. Это позор?

– Для нынешнего «Спартака» – просто реальное положение дел.

– Вы увидели мысль в игре команды Абаскаля?

– Я изначально говорил: новый тренер – это шило на мыло. Что Руй Витория, что Ваноли, что Абаскаль. Сейчас можно уже даже фамилию не называть: просто «очередной тренер».

Я не вижу моментов, которые перевернули бы сознание и заставили команду заиграть в совершенно другой футбол. Не вижу магии.