Филимонов: «Для «Спартака» 0:4 с «Зенитом» не позор, а реальное положение дел»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о столичном клубе.
– После матча ветеранов «Спартак» сгорел 0:4 в Суперкубке. Это позор?
– Для нынешнего «Спартака» – просто реальное положение дел.
– Вы увидели мысль в игре команды Абаскаля?
– Я изначально говорил: новый тренер – это шило на мыло. Что Руй Витория, что Ваноли, что Абаскаль. Сейчас можно уже даже фамилию не называть: просто «очередной тренер».
Я не вижу моментов, которые перевернули бы сознание и заставили команду заиграть в совершенно другой футбол. Не вижу магии.
- «Спартак» занял 10-е место в прошлом сезоне РПЛ, но выиграл Кубок России.
- Команда начала этот сезон с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
- Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».
Источник: Sport24