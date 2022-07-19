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Филимонов: «Для «Спартака» 0:4 с «Зенитом» не позор, а реальное положение дел»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о столичном клубе.

– После матча ветеранов «Спартак» сгорел 0:4 в Суперкубке. Это позор?

– Для нынешнего «Спартака» – просто реальное положение дел.

– Вы увидели мысль в игре команды Абаскаля?

– Я изначально говорил: новый тренер – это шило на мыло. Что Руй Витория, что Ваноли, что Абаскаль. Сейчас можно уже даже фамилию не называть: просто «очередной тренер».

Я не вижу моментов, которые перевернули бы сознание и заставили команду заиграть в совершенно другой футбол. Не вижу магии.

  • «Спартак» занял 10-е место в прошлом сезоне РПЛ, но выиграл Кубок России.
  • Команда начала этот сезон с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1172

    alefreddy 39 секунд назад

    надо дать поработать хотя состав средненький может чего и выжмет

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    Рейтинг: +10824

    alex1951 4 минуты назад

    Как то так....но....
    ... подождем еще пару туров.
    Забудем первые две игры,будем гуманистами.)

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