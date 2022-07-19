Никитин: «Уфа» заслуженно вылетела из РПЛ. Не боюсь сказать это открыто»

Защитник «Химок» Алексей Никитин высказался о вылете «Уфы» из РПЛ.

— К сожалению, в последний год в «Уфе» было слишком много вещей — не хочу конкретизировать, — которые справедливо привели к этому результату. Всe закономерно, и всe заслуженно.

Я бы не стал говорить, что нам не хватило минуты с «Оренбургом», что если бы не та минута, то мы бы остались. Это всe разговоры в пользу бедных. «Уфа» оказалась там, где заслужила быть за последний год.

— У вас ведь и по ходу того сезона было много матчей, когда или теряли очки, пропуская голы на последних минутах, или не реализовывали многочисленные моменты.

– Я об этом и говорю. Было очень много моментов, и игровых, и неигровых. Со стороны всех — и руководства, и тренеров, и, конечно, игроков. «Уфа» заслуженно вылетела. И спустя время я это не боюсь открыто сказать. Всe сложилось так, как должно было.