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Никитин: «Уфа» заслуженно вылетела из РПЛ. Не боюсь сказать это открыто»

Защитник «Химок» Алексей Никитин высказался о вылете «Уфы» из РПЛ.

— К сожалению, в последний год в «Уфе» было слишком много вещей — не хочу конкретизировать, — которые справедливо привели к этому результату. Всe закономерно, и всe заслуженно.

Я бы не стал говорить, что нам не хватило минуты с «Оренбургом», что если бы не та минута, то мы бы остались. Это всe разговоры в пользу бедных. «Уфа» оказалась там, где заслужила быть за последний год.

— У вас ведь и по ходу того сезона было много матчей, когда или теряли очки, пропуская голы на последних минутах, или не реализовывали многочисленные моменты.

– Я об этом и говорю. Было очень много моментов, и игровых, и неигровых. Со стороны всех — и руководства, и тренеров, и, конечно, игроков. «Уфа» заслуженно вылетела. И спустя время я это не боюсь открыто сказать. Всe сложилось так, как должно было.

  • Никитин выступал за «Уфу» с 2015 года.
  • Летом он перешел в «Химки» в качестве свободного агента.

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Источник: «Известия»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1861

    Bozigit 2 минуты назад

    Тайно сказать тоже не получилось

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