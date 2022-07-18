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«Здоровый парень». Родригао рассказал, против кого в РПЛ ему было сложнее всего играть

Новичок «Зенита» Родригао назвал футболиста из РПЛ, против которого ему было сложнее всего играть в РПЛ.

«Пожалуй, против Дзюбы — в прошлом году. Он здоровый парень, очень сильный, доставляет много хлопот защитникам.

Не припомню других игроков, с кем было бы сложнее, и все из-за его габаритов и мощи. И, конечно, из-за того, что это «Зенит», который отлично играет первым номером и всегда доставляет мяч в атаку», – сказал Родригао.

  • Дзюба – свободный агент.
  • Артем поддерживает форму в «Рубине».
  • Он провел в «Зените» 7 сезонов.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +95

    Теркчанин 53 секунды назад

    здоровый детина ты хотел сказать? да толкаться он любит,вес позволяет)))

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