«Здоровый парень». Родригао рассказал, против кого в РПЛ ему было сложнее всего играть

здоровый детина ты хотел сказать? да толкаться он любит,вес позволяет)))
Новичок «Зенита» Родригао назвал футболиста из РПЛ, против которого ему было сложнее всего играть в РПЛ.
«Пожалуй, против Дзюбы — в прошлом году. Он здоровый парень, очень сильный, доставляет много хлопот защитникам.
Не припомню других игроков, с кем было бы сложнее, и все из-за его габаритов и мощи. И, конечно, из-за того, что это «Зенит», который отлично играет первым номером и всегда доставляет мяч в атаку», – сказал Родригао.
- Дзюба – свободный агент.
- Артем поддерживает форму в «Рубине».
- Он провел в «Зените» 7 сезонов.