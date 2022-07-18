Зеленов: «Каттани в «Спартаке» мог внезапно сказать: «Иди на ***, мудак»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о любимом слове экс-спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Каттани особенно не учил русский, но мат и другие неприличные слова освоил быстро. Возможно, вы помните, как он употребил слово «мудак» в «Коммент.шоу».

«Я должен говорить за себя и за игроков. Мы не можем постоянно ссылаться на судейство. Нет, игру проиграл «Спартак». Была какая-то проблема – директор был мудак или еще что-то. Игроки должны играть лучше».

Слово «мудак» вообще очень веселило Каттани. Тем, у кого с ним были близкие отношения, он мог внезапно сказать: «Иди на ***, мудак». А однажды пожелал Реброву доброго утра так: «Бон джорно, мудак!» – цитирует Зеленова Sports.ru.