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Зеленов: «Каттани в «Спартаке» мог внезапно сказать: «Иди на ***, мудак»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о любимом слове экс-спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Каттани особенно не учил русский, но мат и другие неприличные слова освоил быстро. Возможно, вы помните, как он употребил слово «мудак» в «Коммент.шоу».

«Я должен говорить за себя и за игроков. Мы не можем постоянно ссылаться на судейство. Нет, игру проиграл «Спартак». Была какая-то проблема – директор был мудак или еще что-то. Игроки должны играть лучше».

Слово «мудак» вообще очень веселило Каттани. Тем, у кого с ним были близкие отношения, он мог внезапно сказать: «Иди на ***, мудак». А однажды пожелал Реброву доброго утра так: «Бон джорно, мудак!» – цитирует Зеленова Sports.ru.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником стал Артем Ребров.

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Источник: Sports.ru

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Сегодня, 15:18
Комментарии6
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    Рейтинг: +621

    dim29 50 минут назад

    да нет,как мне видится ситуации,однажды человек обзывает другого мудаком,в ответ чел улыбается вместо того что-бы дать в морду,человеку элементарно не обьяснили(он иностранец) доходчиво,что слово мудак оскарбительное.

    0
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    Рейтинг: +1633

    fakeid 1 час назад

    типичный спартаг.

    1
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    Рейтинг: +3448

    Klaido > fakeid 2 минуты назад

    ты - типичный "гомег" заднеприводный)))
    ни ума, ни юмора...
    его веселила фонетика слова, обозначающего тебя, вот он и называл его в шутку

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    Рейтинг: +4102

    Беспонтий 1 час назад

    и после этих слов зеленова накрыло

    1
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  • ...
    Рейтинг: +1169

    alefreddy 1 час назад

    от этого клуб не стал лучше

    0
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  • ...
    Рейтинг: +802

    Untitled-1 1 час назад

    с Чудак перепутал

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