Семин назвал команду, чья игра ему больше всего понравилась в первом туре РПЛ

ЦСКА может стать реальным конкурентом за золото в этом Чемпе. А вот Спартак - вряд ли...
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин похвалил ЦСКА.
«Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру.
Удивляет ли единоличное лидерство ЦСКА? Ничего не удивляет. Всегда так было, что первый тур – это напряжeнная борьба и неожиданные результаты. Стабильность придeт в дальнейшем.
Результаты иной раз будет не самые неожиданные, при этом скажется уровень мастерства отдельных команд», – считает Сeмин.
- ЦСКА в 1-м туре победил «Урал» со счетом 2:0.
- В этом матче команда установила рекорд РПЛ.