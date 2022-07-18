Семин назвал команду, чья игра ему больше всего понравилась в первом туре РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин похвалил ЦСКА.

«Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру.

Удивляет ли единоличное лидерство ЦСКА? Ничего не удивляет. Всегда так было, что первый тур – это напряжeнная борьба и неожиданные результаты. Стабильность придeт в дальнейшем.

Результаты иной раз будет не самые неожиданные, при этом скажется уровень мастерства отдельных команд», – считает Сeмин.