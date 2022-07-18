Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
3 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?

Семин назвал команду, чья игра ему больше всего понравилась в первом туре РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин похвалил ЦСКА.

«Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру.

Удивляет ли единоличное лидерство ЦСКА? Ничего не удивляет. Всегда так было, что первый тур – это напряжeнная борьба и неожиданные результаты. Стабильность придeт в дальнейшем.

Результаты иной раз будет не самые неожиданные, при этом скажется уровень мастерства отдельных команд», – считает Сeмин.

Новости по теме
Семин: «Хотел бы увидеть Дзюбу в «Реале» 4
Семин назвал пять команд, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство 10
Семин – о пятом чемпионстве «Зенита» подряд: «Я с этим не согласен» 10
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:56
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +16511

    житель СПб 28 минут назад

    ЦСКА может стать реальным конкурентом за золото в этом Чемпе. А вот Спартак - вряд ли...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +97105

    zigbert > житель СПб 11 минут назад

    Вообще о Спартаке здесь речи не идет. И о конкуренции говорить еще рано.
    Но пожалуй лучший матч тура остался за Крылья Советами.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11