Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
2 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?

Галактионов рассказал о планах молодежной сборной России на сентябрь

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов сообщил, что команда в сентябре проведет тренировочный сбор и, возможно, товарищеские матчи.

– Будет ли сбор у молодежной сборной России?

– Да, конечно, запланирован сентябрьский сбор в этом году. Уже можно сказать, что прорабатывается логистика проведения контрольных матчей с различными соперниками.

Понимание наступит в ближайшее время. На сегодняшний день уже ориентирован список нового, молодого созыва, более младших футболистов.

Есть группа игроков, которые уже себя зарекомендовали в РПЛ. В молодежной сборной появятся еще более качественные ребята, в том числе из «Пари НН».

Все футболисты будут на виду, расширенный список будет сформирован поэтапно.

– С какими сборными ведутся переговоры?

– Мне не хочется говорить, потому что переговоры идут с разными сборными. Как РФС достигнет договоренности и документ будет подписан, все объявят.

– Переговоры ведутся со странами СНГ?

– Нет, не совсем.

  • Российскую молодежку отстранили от участия в международных турнирах.
  • С этого лета Галактионов совмещает посты в сборной и «Пари НН».

Новости по теме
Худяков, Фассон, Карпукас – в старте «Локомотива» на матч с «Пари НН»; Галактионов выпустил Корнюшина, Берковского, Сулейманова 1
Галактионов назвал преимущество Fan ID 11
Галактионов сообщил, что мог возглавить другой клуб РПЛ, а не «Пари НН» 2
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:39
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11