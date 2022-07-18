Галактионов рассказал о планах молодежной сборной России на сентябрь

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов сообщил, что команда в сентябре проведет тренировочный сбор и, возможно, товарищеские матчи.
– Будет ли сбор у молодежной сборной России?
– Да, конечно, запланирован сентябрьский сбор в этом году. Уже можно сказать, что прорабатывается логистика проведения контрольных матчей с различными соперниками.
Понимание наступит в ближайшее время. На сегодняшний день уже ориентирован список нового, молодого созыва, более младших футболистов.
Есть группа игроков, которые уже себя зарекомендовали в РПЛ. В молодежной сборной появятся еще более качественные ребята, в том числе из «Пари НН».
Все футболисты будут на виду, расширенный список будет сформирован поэтапно.
– С какими сборными ведутся переговоры?
– Мне не хочется говорить, потому что переговоры идут с разными сборными. Как РФС достигнет договоренности и документ будет подписан, все объявят.
– Переговоры ведутся со странами СНГ?
– Нет, не совсем.
- Российскую молодежку отстранили от участия в международных турнирах.
- С этого лета Галактионов совмещает посты в сборной и «Пари НН».