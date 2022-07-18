Галактионов рассказал о планах молодежной сборной России на сентябрь

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов сообщил, что команда в сентябре проведет тренировочный сбор и, возможно, товарищеские матчи.

– Будет ли сбор у молодежной сборной России?

– Да, конечно, запланирован сентябрьский сбор в этом году. Уже можно сказать, что прорабатывается логистика проведения контрольных матчей с различными соперниками.

Понимание наступит в ближайшее время. На сегодняшний день уже ориентирован список нового, молодого созыва, более младших футболистов.

Есть группа игроков, которые уже себя зарекомендовали в РПЛ. В молодежной сборной появятся еще более качественные ребята, в том числе из «Пари НН».

Все футболисты будут на виду, расширенный список будет сформирован поэтапно.

– С какими сборными ведутся переговоры?

– Мне не хочется говорить, потому что переговоры идут с разными сборными. Как РФС достигнет договоренности и документ будет подписан, все объявят.

– Переговоры ведутся со странами СНГ?

– Нет, не совсем.