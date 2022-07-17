Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

В «Динамо» анонсировали трансфер центрального защитника

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин надеется, что клуб подпишет центральных защитников в ближайшее время.

«У «Динамо» новый тренер, есть кадровые потери. Мы в начале пути в этом сезоне. Надеемся, игра и результат будут улучшаться.

Скоро ли будут центральные защитники? Надеемся, что скоро. Сегодня было два на поле. Мы надеемся, что нам удастся укомплектоваться», – сообщал Гафин.

Новости по теме
Йоканович заявил, что «Динамо» не сможет рассчитывать на Шиманьски в этом сезоне
В «Динамо» рассказали о задачах команды в год столетия клуба
Йоканович оценил свой дебют в РПЛ и высказался об уровне лиги
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.07.2022 23:12
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11