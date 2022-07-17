В «Динамо» анонсировали трансфер центрального защитника

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин надеется, что клуб подпишет центральных защитников в ближайшее время.
«У «Динамо» новый тренер, есть кадровые потери. Мы в начале пути в этом сезоне. Надеемся, игра и результат будут улучшаться.
Скоро ли будут центральные защитники? Надеемся, что скоро. Сегодня было два на поле. Мы надеемся, что нам удастся укомплектоваться», – сообщал Гафин.
- В матче с «Ростовом» в центре обороны у «Динамо» сыграл правый защитник Сергей Паршивлюк и 20-летний Александр Кутицкий.
- Клуб летом покинули центральные защитники Роман Евгеньев и Иван Ордец.
- «Динамо» заняло 3-е место в прошлом сезоне РПЛ.
Источник: «Чемпионат»