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Юсупов: «После возвращения в «Динамо» были панические атаки. Даже скорую вызывал»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли у него несколько лет назад.

«В «Сочи» вообще ничего не напрягает. Заняли бы мы пятое место – нам бы никто ничего не сказал. Это важно – ощутил на себе после возвращения в «Динамо».

Болельщики меня не приняли – могу признать, что был к этому не готов. У меня были отличные воспоминания о первом периоде в «Динамо», думал сердцем, а не головой. Возвращался домой, даже забыл, что писали, когда уходил в «Зенит».

Фанаты «Динамо» посчитали, что я их предал. У меня другое мнение, но у каждого своя правда. Да, есть такие, как Игорь Акинфеев, который всю жизнь провел в одном клубе. Хотелось бы стремиться к этому. Но в 2015-м «Динамо» изначально не высказывало сильного желания продлить со мной контракт.

После возвращения в «Динамо» у меня начались панические атаки. Переживал из-за ситуации с фанатами, из-за того, что не было результата при неплохой игре. Пару месяцев было непросто, хотя не пропускал тренировки и матчи.

Мои панические атаки – ничего сверхъестественного, пена изо рта не идет. Ночью потряхивало, несколько раз прямо жестко. Однажды даже скорую вызывал.

А так обычно – плохой сон, проблемы с дыханием. Не понимаешь, что с тобой происходит – и начинаешь сам себя накручивать», – сказал Юсупов.

  • Хавбек вернулся в «Динамо» в январе 2019 года.
  • Он провел в московском клубе 1,5 сезона, после чего бесплатно ушел в «Сочи».

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Источник: Sports.ru

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