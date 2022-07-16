Где смотреть «Ахмат» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 июля

«Ахмат» и «Спартак» сыграют в матче 1-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 16 июля.
- Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир начнется в 19:30 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Ахмат – Спартак
- Победа «Ахмата» – 2.70
- Ничья – 3.50
- Победа «Спартака» – 2.60
Источник: «Бомбардир»