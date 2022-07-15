Бека-Бека назвал любимые блюда русской кухни

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, какие блюда ему понравились больше всего из тех, что он попробовал в России.

– Какое блюдо предпочитаешь из русской кухни?

– Я сразу скажу, что это борщ. Такой красный суп. Знаю, что он с капустой и со свeклой. Но могу сказать, что все супы в России очень вкусные. Здесь большая культура супов, все они замечательные.

Кроме того, мне сразу на ум приходит такое блюдо, как плов. Это вообще что-то сногсшибательное. Он мне очень нравится. Практически все блюда местной кухни мне очень нравятся.