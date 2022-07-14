Тренер ЦСКА Федотов ответил на критику Василия Уткина

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к критическим высказываниям в свой адрес со стороны блогера Василия Уткина.

«На атаки Уткина мне без разницы. Хотя очень интересно, что в его постах я узнаю о себе то, чего не знаю сам.

Мы с этим человеком ни разу не здоровались, не то что за руку. Мы не знакомы, он не был рядом с моей деятельностью – Василий не знает еe изнутри.

Пожму ли руку? Зачем? Он же всe про меня знает», – сказал Федотов.