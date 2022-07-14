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Тренер ЦСКА Федотов ответил на критику Василия Уткина

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к критическим высказываниям в свой адрес со стороны блогера Василия Уткина.

«На атаки Уткина мне без разницы. Хотя очень интересно, что в его постах я узнаю о себе то, чего не знаю сам.

Мы с этим человеком ни разу не здоровались, не то что за руку. Мы не знакомы, он не был рядом с моей деятельностью – Василий не знает еe изнутри.

Пожму ли руку? Зачем? Он же всe про меня знает», – сказал Федотов.

  • Тренер этим летом перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • С новым клубом он заключил контракт на 3 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +15518

    Barmaleushka 8 минут назад

    Вася Пупкин , как дворовая собака - кидается на всех попало .

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    Рейтинг: +82

    Miru mir 16 минут назад

    Уважаю Василия Уткина за его слова ---Нет войне.

    0
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    Рейтинг: +1114

    mama1991 23 минуты назад

    вася, вася, дональд дак, отрастил себе пердак

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    Рейтинг: +17082

    Garrincha58 28 минут назад

    зачем вообще отвечать на бредовые мысли который просто пиарится потому что если он перестанет нести бред его просто забудут

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    Рейтинг: +9346

    САДЫЧОК 41 минуту назад

    Вася хороший аналитик !
    Никого не боится и не стелется !
    Он , первый , в нашей стране создал в прямом эфире футбольный обзор !
    Гавкающие лузеры , просто смешны !

    1
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    Рейтинг: +10811

    alex1951 52 минуты назад

    Вася.......он же Васисулий-Губерниев......двва брата акробата,
    ну и пусть себе пиз......дят...
    нормальным людям ПОХ!

    2
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    Рейтинг: +4798

    Красногорск_Фан 54 минуты назад

    После того как Вася признался что регулярно дзюбит ему не хотят пожимать руку. Кто знает, мыл ли

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    Рейтинг: +571

    чаппай 57 минут назад

    А что, разве обязательно есть г.овно, чтобы убедиться, что это г.овно?

    0
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    Рейтинг: +16379

    Cleaner 1 час назад

    Докрякался Вася...)

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    Рейтинг: +82

    Miru mir > Cleaner 14 минут назад

    Дочистился клинер )

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