Уткин: «Приглашение Федотова в ЦСКА будет диким репутационным зашкваром»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Владимир Федотов ищет работу. Хозяин «Сочи» господин Ротенберг спросил, а что нужно, чтобы Федотов остался и подписал контракт? Сумма была названа, контракт был заверен и передан Федотову.

Казалось бы, что надо делать в этой ситуации? Ну, подписывай, что хотел, то и получил. Но нет, Федотов, взяв эту бумагу, двинулся по разным клубам, где нужны еще тренеры, и показывая и тряся этой бумагой предлагает своей услуги. Только вот нужно хоть чуть-чуть, немножечко накинуть.

Вообще, о Федотове многие кое-что забыли. Так я напомню. На мой взгляд, связываться с Федотовым для клуба с репутацией, историей как у ЦСКА – это дикий репутационный зашквар.

В 2019 году Федотов возглавлял «Оренбург», клуб к концу года шел где-то на 10-11-м месте, а команда «Сочи», которая собиралась перекупить Федотова, занимала последнее место. И в предпоследнем перед Новым годом туре «Сочи» и «Оренбург» должны были сыграть 1 декабря, а 30 ноября, можете себе представить, матч был перенесен.

А почему? А потому что, оказывается, в «Сочи» разразилась эпидемия. У меня по этому поводу есть доверительная информация. Было сообщено, что в «Сочи» разразилась эпидемия ангины. Страшная болезнь! Она, кстати, не помешала никому из сочинцев через пару дней отправиться в отпуска. Но игру пришлось перенести.

Следите внимательно за датами. 30 ноября было объявлено о переносе игры «Сочи» – «Оренбург», которая была назначена на 1 декабря, а уже 8 декабря было сообщено, что Федотов возглавляет «Сочи».

Это была успешная история, они в конце концов заняли второе место в чемпионате России. Но если бы тогда «Оренбург», например, прибил бы «Сочи», это было бы очень неудобно Федотову. Но игра была перенесена из-за надуманной совершенно причины. Почему? Да потому что Владимир Федотов переходил.

Вот эта история – чистые факты, здесь нет ничего надуманного. Вот именно это и объясняет – парню 55 лет, ну надо заработать на старость. И вот он сейчас бегает по разным клубам. За этим крайне забавно наблюдать.

Я еще раз скажу: не ЦСКА, не «Спартаку» и не «Динамо» искать тренера с такой репутацией. Это мое скромное убеждение. Владимиру Федотову успеха, удачи и много-много прекрасных денег», – сказал Уткин.