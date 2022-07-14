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«Абаскаль очень похож на Тедеско». Литвинов – о новом тренере «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале.

– Что ты думаешь по поводу работы с Абаскалем? Как тебе работается вместе с ним?

– Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско – молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм.

Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо.

  • Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.
  • Абаскаля клуб назначил в июне вместо ушедшего Паоло Ваноли.
  • Испанскому специалисту в апреле исполнилось 33 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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