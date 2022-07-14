«Абаскаль очень похож на Тедеско». Литвинов – о новом тренере «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале.
– Что ты думаешь по поводу работы с Абаскалем? Как тебе работается вместе с ним?
– Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско – молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм.
Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо.
- Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.
- Абаскаля клуб назначил в июне вместо ушедшего Паоло Ваноли.
- Испанскому специалисту в апреле исполнилось 33 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»