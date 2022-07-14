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В «Химках» объяснили отстранение Набиуллина от тренировок

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал причину кадрового решения касательно защитника Эльмира Набиуллина.

Сообщалось, что 27-летний футболист отстранен от тренировок с первой командой и не включен в заявку на сезон.

«У нас спортивный принцип. Глубина состава в «Химках» достаточно большая. У нас стоят задачи перед второй командой. Мы хотим таким образом тасовать состав, чтобы игроки замены, которые не попадают в основу, имели практику со второй командой. Регламент это позволяет сделать.

У Эльмира ещe действует дисквалификация. Наша задача – ротировать состав, чтобы игроки получали практику, чтобы вторая команда имела хороших исполнителей», – объяснил Терюшков.

  • Контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»

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