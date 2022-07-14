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В «Сан-Лоренсо» прокомментировали слухи о возможном возвращении Гайча

Спортивный директор «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо отреагировал на новость, что форвард ЦСКА Адольфо Гайч хочет вернуться в аргентинский клуб.

«На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу. Сейчас его возвращение в «Сан-Лоренсо» вряд ли возможно. Нет никакой конкретики», – сказал Каррузо.

  • 23-летний Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
  • В 2020 году ЦСКА купил форварда за 8,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Футболиста отправляли в аренду в «Беневенто» и «Уэску».

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Источник: Sport24

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