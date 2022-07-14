В «Сан-Лоренсо» прокомментировали слухи о возможном возвращении Гайча

Спортивный директор «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо отреагировал на новость, что форвард ЦСКА Адольфо Гайч хочет вернуться в аргентинский клуб.

«На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу. Сейчас его возвращение в «Сан-Лоренсо» вряд ли возможно. Нет никакой конкретики», – сказал Каррузо.