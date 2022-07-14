Форвард ЦСКА Гайч хочет вернуться в «Сан-Лоренсо»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч намерен сменить команду этим летом.
Его цель – возвращение в «Сан-Лоренсо».
Однако сделка может не состояться, поскольку ЦСКА отдаст аргентинца в аренду только тому клубу, который возьмет на себя половину его зарплаты.
- 23-летний Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
- В 2020 году ЦСКА купил форварда за 8,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Футболиста отправляли в аренду в «Беневенто» и «Уэску».
Источник: El Método San Lorenzo