Форвард ЦСКА Гайч хочет вернуться в «Сан-Лоренсо»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч намерен сменить команду этим летом.

Его цель – возвращение в «Сан-Лоренсо».

Однако сделка может не состояться, поскольку ЦСКА отдаст аргентинца в аренду только тому клубу, который возьмет на себя половину его зарплаты.