В «Спартаке» объяснили, почему Ребров стал спортивным директором вместо Каттани

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему Артем Ребров сменил Луку Каттани на пост спортивного директора клуба.

«До зимы на посту спортивного директора «Спартака» точно никого не будет. Мы посмотрим, исходя из ситуации. На сегодняшний день мы работаем с Артeмом Ребровым.

Сразу говорю, что в Артeма заложена достаточно хорошая база благодаря совместной работе с Лукой. Он уже достаточно активно участвует в процессе, имеет все контакты, все задачи. В тесном взаимодействии он находится с тренером.

Поэтому очень надеюсь, что мы всe доработаем и Артeм вполне будет готов к тому, чтобы большую роль работы спортивного блока взять на себя.

Я опираюсь сейчас на Реброва. По сути, это реализация задач по спортивному блоку: выход футболистов при наличии предложений или по необходимости, по пожеланиям тренера, футболистов на вход.

При этом определяются позиции и технические характеристики игроков и так далее. Это будет решать трио. Генеральный директор, Артeм Ребров, как технический координатор и главный тренер, потому что мы прежде всего отталкиваемся от позиции главного тренера.

Безусловно, всe это будет происходить при участии селекционного отдела, который работает и будет давать определeнные замечания», — сказал Мележиков.