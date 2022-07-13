Полузащитник «Спартака» Мартинс объяснил свой пост про «возвращение в задницу»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своей ошибке в публикации про возвращение в расположение клуба после отпуска.

Люксембуржец сначала написал: «Скоро вернусь в задницу», а затем исправил пост на «Скоро вернусь обратно».

«Я просто хотел показать фанатам, что стараюсь учить русские слова. Но сначала получилась неправильная фраза.

Главное, что я не имел в виду ничего плохого. Мне нравится в России и в «Спартаке», я люблю Москву», – объяснил Мартинс.