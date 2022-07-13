Полузащитник «Спартака» Мартинс объяснил свой пост про «возвращение в задницу»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своей ошибке в публикации про возвращение в расположение клуба после отпуска.
Люксембуржец сначала написал: «Скоро вернусь в задницу», а затем исправил пост на «Скоро вернусь обратно».
«Я просто хотел показать фанатам, что стараюсь учить русские слова. Но сначала получилась неправильная фраза.
Главное, что я не имел в виду ничего плохого. Мне нравится в России и в «Спартаке», я люблю Москву», – объяснил Мартинс.
- В январе «Спартак» арендовал хавбека, а в июне выкупил его у «Янг Бойз».
- Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Источник: сайт «Спартака»