Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

Полузащитник «Спартака» Мартинс объяснил свой пост про «возвращение в задницу»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своей ошибке в публикации про возвращение в расположение клуба после отпуска.

Люксембуржец сначала написал: «Скоро вернусь в задницу», а затем исправил пост на «Скоро вернусь обратно».

«Я просто хотел показать фанатам, что стараюсь учить русские слова. Но сначала получилась неправильная фраза.

Главное, что я не имел в виду ничего плохого. Мне нравится в России и в «Спартаке», я люблю Москву», – объяснил Мартинс.

  • В январе «Спартак» арендовал хавбека, а в июне выкупил его у «Янг Бойз».
  • Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Новости по теме
Абаскаль продолжит тренировать «Спартак», несмотря на уход Каттани
Баженов: «Каттани взял на себя ответственность за Абаскаля и ушел из «Спартака». Я недоумеваю» 1
Зимой Каттани уговорил Денайе перейти в «Спартак». Игрок сборной Бельгии отказался из-за событий 24 февраля
Источник: сайт «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:37
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +576

    zenitforever2015 34 минуты назад

    В задницу, так в задницу .....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7434

    mihail200606 38 минут назад

    Да все верно...и в ромбике С можно на З менять..))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3547

    Иван Петров 1986 2 часа назад

    Да ладно не оправдывайся - в задницу ты и вернулся.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10417

    alp > Иван Петров 1986 1 час назад

    ну, если даже спартаковские считают, что спартак, это задница, то, дела у спама хуже некуда

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11