Карпин – о Fan ID: «Почему нельзя отменить закон, если мы видим проблему?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о системе Fan ID.

– Проблема имеет практическое решение, учитывая то, что закон уже принят?

– Законы же меняются. Сейчас такая ситуация, завтра она будет иной – почему, если мы видим проблему, нельзя отменить закон или его изменить? Почему нет? Почему нельзя подкорректировать закон?

Сейчас дети не могут прийти на стадион с родителями, потому что у них нет Fan ID. Я гуляю на левом берегу Дона, увидел, что будет футбол, но пойти на стадион не могу, потому что у детей нет Fan ID. Аналогия – гуляю в парке, увидел карусель, но пойти не могу с ребенком, потому что у него нет документа. Или не могу пойти в кино.

При покупке билетов на самолет есть градация по возрасту детей. Здесь, получается, все одинаковые. Если нельзя отменить, то, может быть, можно подкорректировать?

Да, у меня дети родились в другой стране, и так как у них нет русского свидетельства о рождении, получить Fan ID они не могут. Ок, пусть пока не ходят.

– Плохой вариант.

– Но ведь всюду говорят о том, что клубы должны быть частными, уходить от господдержки, сами зарабатывать. Сейчас «Ростов» и те клубы, которые попали в первый пакет Fan ID, пострадают экономически, потеряют поддержку зрителей. Где равенство?

Слышал о том, что обычно к старту чемпионата в «Ростове» продается 6-8 тысяч абонементов, сейчас – до тысячи. Вот разница. Не плачу, не ною, констатирую факт. Подозреваю, что у клубов, где сейчас нужен Fan ID, такие же проблемы.

– Что вам сказали в РФС?

– Что таков закон.

– Какой выход?

– Мое личное мнение – отменил бы этот закон. Но если почему-то нельзя отменить, надо править. Правки в законодательство нормальное явление. Всю жизнь это было и будет, это нормальное явление.