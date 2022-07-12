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  • Карпин: «Посещаемость «Ростова» упадет на 50% из-за Fan ID. Придут 5 тысяч вместо 20-30»

Карпин: «Посещаемость «Ростова» упадет на 50% из-за Fan ID. Придут 5 тысяч вместо 20-30»

12 июля 2022, 21:02
7

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении системы Fan ID в РПЛ.

«У нас из-за ведения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет.

Второй момент – где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек? Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде», – сказал Карпин.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (7)
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ЗаЖиМ
1657651615
вчера подал заявку, сегодня МФЦ работали до 18.00, я тоже на работе... с третьего раза только получится?
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mihail200606
1657652670
Математик фигов)))
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Чехов на Садовой
1657658290
Вы что, и впрвду люди (неумные мягко говоря) так думаете? При чём здесь математика и способности Карпина считать? Болел будет раз в 10 меньше, народ озлобится! Это прямое вредительсво ЛЮДЯМ И СТРАНЕ в такое сложное время!!!
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zigbert
1657696473
Прожив сложное время с коронавирусом, когда посещаемость стадионов резко упала, придумали еще одно нововведение которое будет тормозить идти людям на футбол.
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