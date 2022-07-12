Карпин: «Посещаемость «Ростова» упадет на 50% из-за Fan ID. Придут 5 тысяч вместо 20-30»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении системы Fan ID в РПЛ.

«У нас из-за ведения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет.

Второй момент – где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек? Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде», – сказал Карпин.