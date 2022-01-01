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Карпин: «Посещаемость «Ростова» упадет на 50% из-за Fan ID. Придут 5 тысяч вместо 20-30»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении системы Fan ID в РПЛ.

«У нас из-за ведения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет.

Второй момент – где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек? Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде», – сказал Карпин.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +7434

    mihail200606 1 час назад

    Математик фигов)))

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    Рейтинг: +71

    ЗаЖиМ 1 час назад

    вчера подал заявку, сегодня МФЦ работали до 18.00, я тоже на работе... с третьего раза только получится?

    1
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    Рейтинг: +1577

    PassCSKA > ЗаЖиМ 1 час назад

    как ты фото смог прикрепить? Я 5-6 раз уже пытался, постоянно возвращают, хотя фото взял то же, которое подавад на загранник 2 мес назад... абсурд!

    0
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    Рейтинг: +16353

    Cleaner 2 часа назад

    Карпин: «Посещаемость «Ростова» упадет на 50% из-за Fan ID. Придут 5 тысяч вместо 20-30»

    У Карпина по математике была ДВОЙКА! Как же он тренером стал, если считать не умеет???

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    Рейтинг: +1577

    PassCSKA > Cleaner 1 час назад

    "В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек?" - тут явно имелось в виду что в Москве FAN ID пока не ввели... в Ростове с 1 июля это уже заработало, а в Москве только в декабре-январе (кроме Лужников). 5 тысяч в Ростове вместо 20-30 тысяч в Москве

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