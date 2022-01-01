Карпин: «Посещаемость «Ростова» упадет на 50% из-за Fan ID. Придут 5 тысяч вместо 20-30»

Математик фигов)))
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении системы Fan ID в РПЛ.
«У нас из-за ведения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет.
Второй момент – где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек? Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде», – сказал Карпин.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.