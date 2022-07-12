Агент Одоевского ответил Орлову, назвавшему голкипера «худосочным»

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы вратаря «Зенита» Даниила Одоевского, отреагировал на критику журналиста Геннадия Орлова в адрес своего клиента.

Бывший комментатор назвал 19-летнего голкипера «худосочным с тонкими ручками».

«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»? Видимо, и такое бывает.

А мог бы просто поддержать перспективного вратаря своей команды», – сказал Ткаченко.