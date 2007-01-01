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Агент Одоевского ответил Орлову, назвавшему голкипера «худосочным»

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы вратаря «Зенита» Даниила Одоевского, отреагировал на критику журналиста Геннадия Орлова в адрес своего клиента.

Бывший комментатор назвал 19-летнего голкипера «худосочным с тонкими ручками».

«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»? Видимо, и такое бывает.

А мог бы просто поддержать перспективного вратаря своей команды», – сказал Ткаченко.

  • Одоевский – воспитанник «Зенита».
  • Он провел за основную команду 7 матчей и пропустил 5 голов.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:53
Комментарии5
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    Рейтинг: +10410

    alp 2 минуты назад

    как то ГСО очень вовремя переобулся и стал "топить" за Зенит. но, как говорится, люди то помнят что к чему....

    0
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    Рейтинг: +3594

    Enter2006 58 минут назад

    В сл раз Орлов будет думать прежде чем пасть разевать. Ткаченко - молодец ))

    0
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    Рейтинг: +13125

    playsh 1 час назад

    "Интеллигентный,тонкий эстетический" пидъ-срачник получил Геня от Ткаченко.Браво.

    0
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    Рейтинг: +3901

    Беспонтий 2 часа назад

    ну
    бинго герман
    точный пендаль в старую морщинистую ж.пу

    3
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    Рейтинг: +14315

    Fusballer 2 часа назад

    "Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»" - вот такие вот они, бомжи.

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