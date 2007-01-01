Агент Одоевского ответил Орлову, назвавшему голкипера «худосочным»

как то ГСО очень вовремя переобулся и стал "топить" за Зенит. но, как говорится, люди то помнят что к чему....
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы вратаря «Зенита» Даниила Одоевского, отреагировал на критику журналиста Геннадия Орлова в адрес своего клиента.
Бывший комментатор назвал 19-летнего голкипера «худосочным с тонкими ручками».
«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»? Видимо, и такое бывает.
А мог бы просто поддержать перспективного вратаря своей команды», – сказал Ткаченко.
- Одоевский – воспитанник «Зенита».
- Он провел за основную команду 7 матчей и пропустил 5 голов.