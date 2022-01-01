«Вратарь не может быть таким». Орлов назвал главный минус Одоевского

Чтобы атакующего форварда кулак достал? Совсем плохо старикану.
Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о вратаре «Зенита» Данииле Одоевском.
– Сейчас двигают Даниила Одоевского – ну что это за голкипер?
– Вот вы и расскажите.
– Вы рассмотрели его на видео празднования победы в раздевалке, когда этот молодой вратарь разделся? Худосочный! Таким голкипер не может быть. Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он ещe молод.
Вратарь должен в борьбе с нападающим его продавить и выбить мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского – тоненькие ручки…
Меня даже критиковали, говорили, что я против Одоевского. Нет, я просто акцентирую внимание, что если он не накачает мышечную массу, то бороться за мяч по-настоящему не сможет. Ну как он будет противостоять мощному Лукаку?
– Лукаку – никак.
– Но он же вратарь «Зенита»! К слову, Артeму Дзюбе, к примеру, тоже не смог бы противостоять. Ещe раз: Одоевскому надо обязательно наращивать мышечную массу. Чтобы кулак был крепкий, чтобы этот кулак достал не только атакующего форварда, но и по мячу попал.
Юрий Бирюков – вот это пример! Бирюков выходил – и все его боялись. Так и должно быть, иначе – ты не хозяин своей площадки. Посмотрите на мощного Мануэля Нойера, на габариты Джанлуиджи Буффона – вратарь не должен быть щупленьким. Он обязан являть собой полкоманды.
Субтильному вратарю в команде мастеров будет сложно. Но в «Зените» некого ставить.
- 19-летний Одоевский стоит 400 тысяч евро.
- Он воспитанник «Зенита».