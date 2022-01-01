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«Вратарь не может быть таким». Орлов назвал главный минус Одоевского

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о вратаре «Зенита» Данииле Одоевском.

– Сейчас двигают Даниила Одоевского – ну что это за голкипер?

– Вот вы и расскажите.

– Вы рассмотрели его на видео празднования победы в раздевалке, когда этот молодой вратарь разделся? Худосочный! Таким голкипер не может быть. Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он ещe молод.

Вратарь должен в борьбе с нападающим его продавить и выбить мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского – тоненькие ручки…

Меня даже критиковали, говорили, что я против Одоевского. Нет, я просто акцентирую внимание, что если он не накачает мышечную массу, то бороться за мяч по-настоящему не сможет. Ну как он будет противостоять мощному Лукаку?

– Лукаку – никак.

– Но он же вратарь «Зенита»! К слову, Артeму Дзюбе, к примеру, тоже не смог бы противостоять. Ещe раз: Одоевскому надо обязательно наращивать мышечную массу. Чтобы кулак был крепкий, чтобы этот кулак достал не только атакующего форварда, но и по мячу попал.

Юрий Бирюков – вот это пример! Бирюков выходил – и все его боялись. Так и должно быть, иначе – ты не хозяин своей площадки. Посмотрите на мощного Мануэля Нойера, на габариты Джанлуиджи Буффона – вратарь не должен быть щупленьким. Он обязан являть собой полкоманды.

Субтильному вратарю в команде мастеров будет сложно. Но в «Зените» некого ставить.

  • 19-летний Одоевский стоит 400 тысяч евро.
  • Он воспитанник «Зенита».

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Сегодня, 11:06
Комментарии2
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    Рейтинг: +14291

    Fusballer 35 минут назад

    Чтобы атакующего форварда кулак достал? Совсем плохо старикану.

    1
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    Рейтинг: +5765

    Давид59 45 минут назад

    Даёшь Даниилу доппаёк!

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