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  • «Вратарь не может быть таким». Орлов назвал главный минус Одоевского

«Вратарь не может быть таким». Орлов назвал главный минус Одоевского

12 июля 2022, 11:06
10

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о вратаре «Зенита» Данииле Одоевском.

– Сейчас двигают Даниила Одоевского – ну что это за голкипер?

– Вот вы и расскажите.

– Вы рассмотрели его на видео празднования победы в раздевалке, когда этот молодой вратарь разделся? Худосочный! Таким голкипер не может быть. Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он ещe молод.

Вратарь должен в борьбе с нападающим его продавить и выбить мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского – тоненькие ручки…

Меня даже критиковали, говорили, что я против Одоевского. Нет, я просто акцентирую внимание, что если он не накачает мышечную массу, то бороться за мяч по-настоящему не сможет. Ну как он будет противостоять мощному Лукаку?

– Лукаку – никак.

– Но он же вратарь «Зенита»! К слову, Артeму Дзюбе, к примеру, тоже не смог бы противостоять. Ещe раз: Одоевскому надо обязательно наращивать мышечную массу. Чтобы кулак был крепкий, чтобы этот кулак достал не только атакующего форварда, но и по мячу попал.

Юрий Бирюков – вот это пример! Бирюков выходил – и все его боялись. Так и должно быть, иначе – ты не хозяин своей площадки. Посмотрите на мощного Мануэля Нойера, на габариты Джанлуиджи Буффона – вратарь не должен быть щупленьким. Он обязан являть собой полкоманды.

Субтильному вратарю в команде мастеров будет сложно. Но в «Зените» некого ставить.

  • 19-летний Одоевский стоит 400 тысяч евро.
  • Он воспитанник «Зенита».

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Одоевский Даниил Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Давид59
1657613634
Даёшь Даниилу доппаёк!
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Fusballer
1657614212
Чтобы атакующего форварда кулак достал? Совсем плохо старикану.
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Plyash
1657617765
Тебе бы,Гена,мозговой массы нарастить бы,но теперь уже поздно.А как же "малыш" Алексей Хомич,или сухощавый Дасаев? Эх,Геня,молчи,за умного сойдёшь.
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Беспонтий
1657618254
преимущество пенсионера опи.деть всё что видишь но своими словами и очень нудно и длительно всё равно что главное авторитет на лавке у парадной
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hmelarj
1657618462
Михаил Бирюков...
Ответить
Enter2006
1657618791
Вот ты дебил, масса у вратаря вообще ничего не значит. Если голкипер мастеровит - он сделает своё дело. И Дзюбе противостоит и мяч отобьёт. Ты сумо с футболом видимо попутал.
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O-kolesov
1657621920
Геннадий Сергеевич, видимо, пора во дворе в домино.
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